Τα πολύχρωμα βραχιολάκια που «μιλούν» οι έφηβοι - Ο νέος κώδικας σχέσεων της νεολαίας

Μια νέα, άτυπη «γλώσσα» επικοινωνίας φαίνεται να υιοθετεί η νεότερη γενιά, χρησιμοποιώντας πολυχρωμα βραχιολάκια για να δηλώνει την προσωπική της κατάσταση χωρίς λόγια. Σε σχολεία, πλατείες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βραχιολάκια έχουν μετατραπεί σε έναν απλό αλλά άμεσο τρόπο έκφρασης για το αν κάποιος είναι σε σχέση, αν αναζητά κάτι νέο ή αν απλώς θέλει να μείνει μόνος.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν ανάμεσα στους νέους, κάθε χρώμα έχει το δικό του νόημα. Το πράσινο δηλώνει ότι κάποιος είναι σε σχέση, αλλά παραμένει ανοιχτός σε νέες γνωριμίες. Το μωβ δείχνει πως η τελευταία σχέση δεν πήγε καλά και το άτομο δεν είναι ακόμη έτοιμο για κάτι καινούριο. Το μαύρο είναι ξεκάθαρο: σε σχέση και δεν ψάχνει κανέναν άλλον.

Για όσους νιώθουν έτοιμοι να πειραματιστούν, το πορτοκαλί συμβολίζει τη διάθεση για κάτι νέο, ενώ το ροζ φανερώνει άμεση αναζήτηση σχέσης. Αντίθετα, τα διαφανή βραχιολάκια στέλνουν το μήνυμα «δεν ψάχνω σχέση και δεν θέλω νέους φίλους».

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει το λευκό βραχιολάκι, που φοριέται από κορίτσια και υποδηλώνει ότι δεν έχουν ακόμη εμπειρία με αγόρι, καθώς και το κόκκινο, το οποίο συμβολίζει έλλειψη συναισθηματικής διαθεσιμότητας. Τέλος, το μπλε συνδέεται με την κοινωνικότητα και δηλώνει ότι το άτομο έχει πολλούς φίλους.