Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Newsbomb

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Ιανουαρίου.

  • 1943 – Το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, με κυβερνήτη τον Γεώργιο Μπλέσσα, βυθίζει ανοιχτά της Τύνιδας το ιταλικό πετρελαιοφόρο Στρόμπολι.
  • 1947 – Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Το πλοίο Χειμάρρα βυθίζεται στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο με τραγικό απολογισμό 391 νεκρούς.
xeimarra-3.jpg
  • 1982 – Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ στη Λήμνο.
  • 2025 – Πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών, η λαϊκή τραγουδίστρια Καίτη Γκρέι.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 105.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 23 Ιανουαρίου

04:32WHAT THE FACT

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

50η «Ημέρα Καριέρας»: Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Ο πίνακας όλες με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

03:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μηνύματα από Μακρόν και Φον ντερ Λάιεν για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Λουτρό αίματος στη Γουατεμάλα – Συμμορίες εκτέλεσαν επτά αστυνομικούς

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112 – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν 16.739 προσλήψεις για το 2026 – Οι προκηρύξεις που έρχονται

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαίωσε τη συμφωνία κατάπαυση του πυρός με τη Δαμασκό

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων – Ενσωμάτωση των ΣΔΔ στον κρατικό μηχανισμό

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Βρετανία δεσμεύονται για την κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στην Αριστοτέλους - 22χρονος μαχαίρωσε 25χρονο σε λαιμό και κεφάλι

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

23:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία: Απελπισμένοι επιβάτες, άνοιγαν με σφυριά τις πόρτες και πηδούσαν από τα παράθυρα

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 40χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της - Έθαψε το πτώμα της σε χωράφι

23:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Χαμός στον τελικό - Αποχώρησε για λίγο η Σενεγάλη μετά από πέναλτι για το Μαρόκο στο 98

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι – Ήχησε το 112 – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, βροχές και θυελλωδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 12.700.000 ευρώ

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Τα αντίποινα της Ε.Ε. στις ΗΠΑ: Σχεδιάζονται δασμοί ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ - καρέ η διάσωση των 8 ορειβατών στον Ταΰγετο - Ώρες αγωνίας μέχρι να μεταφερθούν στη Σπάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ