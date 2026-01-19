Σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Ιανουαρίου.
- 1943 – Το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα, με κυβερνήτη τον Γεώργιο Μπλέσσα, βυθίζει ανοιχτά της Τύνιδας το ιταλικό πετρελαιοφόρο Στρόμπολι.
- 1947 – Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Το πλοίο Χειμάρρα βυθίζεται στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο με τραγικό απολογισμό 391 νεκρούς.
- 1982 – Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ στη Λήμνο.
- 2025 – Πεθαίνει σε ηλικία 100 ετών, η λαϊκή τραγουδίστρια Καίτη Γκρέι.
