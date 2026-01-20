Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 20 Ιανουαρίου

Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Ιανουαρίου.

  • 1919 - Αποβιβάζονται στην Οδησσό τα πρώτα τμήματα της ελληνικής 2ης μεραρχίας στην Εκστρατεία της Κριμαίας.
  • 1929 - Προβάλλεται στους κινηματογράφους Ο Ληστής της Αριζόνας, η πρώτη μεγάλου μήκους ομιλούσα ταινία που γυρίστηκε σε εξωτερικούς χώρους.
  • 1993 – Πεθαίνει η βραβευμένη με Όσκαρ, Τόνυ, Έμμυ και Γκράμι ηθοποιός, Όντρεϊ Χέπμπορν.
  • 1996 - Ο Γιασέρ Αραφάτ εκλέγεται πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής.
  • 2001 - Ο Τζωρτζ Ο. Μπους δίνει τον Προεδρικό όρκο ενώπιον του Δικαστή Ρένκουιστ κατά τη τελετή ανάληψης καθηκόντων του.
  • 2009 - Ο Μπαράκ Ομπάμα δίνει τον Προεδρικό όρκο ως πρώτος Αφροαμερικανός (και γενικά ο 44ος) πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.
  • 2025 - Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει για δεύτερη φορά τον προεδρικό όρκο και γίνεται ο 47ος πρόεδρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
