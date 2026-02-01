To Ρολόι της Αποκάλυψης: 85 δευτερόλεπτα για την ανθρωπότητα, πιο κοντά από ποτέ στον αφανισμό

Πιο κοντά από ποτέ στα «μεσάνυχτα» η ανθρωπότητα στην 79χρονη ιστορία του ρολογιού 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

To Ρολόι της Αποκάλυψης: 85 δευτερόλεπτα για την ανθρωπότητα, πιο κοντά από ποτέ στον αφανισμό

Το Ρολόι της Αποκάλυψης του Bulletin of the Atomic Scientists, ρυθμισμένο στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, εμφανίζεται κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσινγκτον. (Ιανουάριος 2026)

AP/Pablo Martinez Monsivais
Το Doomsday Clock ή αλλιώς το Ρολόι της Αποκάλυψης, το οποίο μετρά αντίστροφα για το τέλος του κόσμου εδώ και δεκαετίες, είναι πλέον επίσημα πιο κοντά στον αφανισμό από ποτέ.

Την Τρίτη, επιστήμονες του Bulletin of Atomic Scientists μετακίνησαν το συμβολικό ρολόι τέσσερα δευτερόλεπτα μπροστά στα 85 δευτερόλεπτα έως τα μεσάνυχτα.

Είναι επίσης το πιο κοντινό που έχει βρεθεί ποτέ το ρολόι στα μεσάνυχτα στην 79χρονη ιστορία του, πράγμα που σημαίνει ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια πιο τρομερή απειλή μιας καταστροφής που θα τερματίσει τον κόσμο από ό,τι το 2026.

Η ομάδα, η οποία αποφασίζει πού τοποθετούνται οι δείκτες ετησίως, ανέφερε πολλαπλές απειλές για την παγκόσμια σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, της κλιματικής αλλαγής, των ανατρεπτικών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και της δημιουργίας συνθετικών βιολογικών ουσιών που ονομάζονται «ζωή καθρέφτης».

Η Αλεξάντρα Μπελ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin of Atomic Scientists, δήλωσε: «Κάθε δευτερόλεπτο μετράει και μας τελειώνει ο χρόνος. Είναι σκληρή αλήθεια ότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Αυτό είναι το πιο κοντινό που έχει βρεθεί ποτέ ο κόσμος μας στα μεσάνυχτα».

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Σικάγο δημιούργησε το Doomsday Clock το 1947 κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης έφεραν τον συνεχή φόβο μιας πυρηνικής αποκάλυψης.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Ρολόι της Κρίσης πλησιάζει τα μεσάνυχτα - το υποθετικό σημείο όπου θα τελειώσει ο κόσμος. Μέχρι το 2020, το ρολόι δεν ήταν ποτέ πιο κοντά από δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Ο Ντάνιελ Χολτζ, πρόεδρος του Συμβουλίου Επιστήμης και Ασφάλειας του Bulletin, δήλωσε: «Πέρυσι, προειδοποιήσαμε ότι ο κόσμος ήταν επικίνδυνα κοντά στην καταστροφή και ότι οι χώρες έπρεπε να αλλάξουν πορεία προς τη διεθνή συνεργασία και δράση για τους πιο κρίσιμους και υπαρξιακούς κινδύνους. Δυστυχώς, συνέβη το αντίθετο».

