Σαν σήμερα 6 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Απριλίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Απριλίου.
- 1833 - Πεθαίνει ο λόγιος, Αδαμάντιος Κοραής. Έλληνας γιατρός και φιλόλογος, υπήρξε από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
- 1896 - Στην Αθήνα, εορτάζεται η έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, 1.500 χρόνια μετά την απαγόρευση των αρχαίων αγώνων από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄.
- 1914 - Το «Μαύρο» Πάσχα για τους Θρακιώτες: οι Νεότουρκοι εκδιώκουν τους Έλληνες πολλών χωριών της επαρχίας Αρκαδιούπολης, Βιζύης και άλλων περιοχών της Θράκης. Ακολουθούν σφαγές, δολοφονίες, απελάσεις, διαρπαγές, εμπρησμοί και λεηλασίες κατά των Ελλήνων των θρακικών περιοχών Ηράκλειας, Μαλγάρων και Κεσσάνης.
- 1941 - Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής απορρίπτει το αίτημα των Γερμανών για απομάκρυνση των Βρετανικών Δυνάμεων από την Ελλάδα. Αρχίζει η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας. Οι Γερμανοί βομβαρδίζουν τον Πειραιά και βυθίζουν το Α/Τ «Βασιλεύς Γεώργιος».
- 1957 - Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ιδρύει την Ολυμπιακή Αεροπορία.
