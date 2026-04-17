Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» λανθάνουσα διαραχή;

Τι δείχνει μια μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη για την ασφάλεια των ασθενών 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν ανησυχίες και ερωτήματα, σχετικά με το αν ο εμβολιασμός κατά της COVID-19, θα μπορούσε να πυροδοτήσει διαταραχές ή αυτοάνοσες παθήσεις. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, διερευνά το ενδεχόμενο να συσχετίζονται τα εμβόλια κατά του κορονοϊού με μια κατάσταση του αίματος, γνωστή ως MGUS.

Η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS) είναι μια σχετικά συχνή κατάσταση του αίματος που συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, αλλά παρακολουθείται από τους γιατρούς, επειδή σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί με τα χρόνια, να εξελιχθεί σε σοβαρότερα νοσήματα, όπως το πολλαπλούν μυέλωμα ή άλλες λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές.

Η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία και αφορά περίπου το 3% έως 7% του πληθυσμού, ενώ ο ετήσιος κίνδυνος εξέλιξης υπολογίζεται περίπου στο 1% έως 1,5%. Παρότι η MGUS είναι γνωστή εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μη γνωρίζουν με βεβαιότητα, ποιοι παράγοντες οδηγούν ορισμένες περιπτώσεις να παραμένουν σταθερές και άλλες να προχωρούν σε πιο επιθετική νόσο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίστηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2, θα μπορούσε να επηρεάσει τη φυσική πορεία της MGUS. Το ερώτημα δεν ήταν αμελητέο, ειδικά για ανθρώπους που ήδη ζουν με αυτή τη διάγνωση και αναζητούν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε εμβολιασμό, επισημαίνουν η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ), που συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης.

Στην πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό Blood Cancer Journal, οι ερευνητές αξιοποίησαν τη μεγάλη ισλανδική μελέτη iStopMM, μια εθνική, προοπτική μελέτη πληθυσμιακού ελέγχου για την ανίχνευση της MGUS. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι στην Ισλανδία είχαν ελεγχθεί, και από αυτούς εντοπίστηκαν 3.059 περιπτώσεις MGUS. Για την ανάλυση που αφορά τον εμβολιασμό, οι ερευνητές εστίασαν σε 1.814 άτομα με MGUS που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού και για τα οποία υπήρχαν επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της M πρωτεΐνης, δηλαδή του βασικού εργαστηριακού δείκτη που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση αυτής της κατάστασης. Συνολικά, καταγράφηκαν 6.094 μετρήσεις M πρωτεΐνης σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 2,3 ετών. Σχεδόν όλοι οι εμβολιασμένοι είχαν λάβει τουλάχιστον δύο δόσεις, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις είχε λάβει και τρίτη δόση. Η διάμεση ηλικία κατά τον πρώτο εμβολιασμό ήταν τα 71 έτη, κάτι που δείχνει ότι η μελέτη αφορά κυρίως έναν πληθυσμό στον οποίο η MGUS είναι συχνότερη.

Το εμβόλιο δεν «ξύπνησε» μια λανθάνουσα νόσο

Το πιο ουσιαστικό εύρημα ήταν ότι η πορεία της M πρωτεΐνης, πριν και μετά τον εμβολιασμό, ήταν σχεδόν ίδια. Πριν από τον εμβολιασμό, η ετήσια αύξηση της M πρωτεΐνης υπολογίστηκε στο 1,0%, ενώ μετά τον εμβολιασμό στο 1,2%, διαφορά που οι ερευνητές δεν θεώρησαν ουσιαστική. Δηλαδή, οι μετρήσεις δεν έδειξαν ότι το εμβόλιο επιτάχυνε την εξέλιξη της MGUS. Το ίδιο συμπέρασμα παρέμεινε σταθερό όταν εξετάστηκαν ξεχωριστά άνδρες και γυναίκες, καθώς και οι διαφορετικές κατηγορίες MGUS, ανάλογα με τον τύπο της ανοσοσφαιρίνης. Δεν φάνηκε, επίσης, να υπάρχει διαφορά ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή ανάλογα με το είδος του εμβολίου, είτε επρόκειτο για εμβόλια mRNA είτε για εμβόλια αδενοϊικού φορέα. Ακόμη και όταν οι ερευνητές εξέτασαν αν υπήρχε κάποια μεταβολή αμέσως μετά τον εμβολιασμό ή μέσα στο επόμενο έτος, δεν εντόπισαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι λίγοι συμμετέχοντες που έμειναν ανεμβολίαστοι και συνέχισαν να παρακολουθούνται, παρουσίασαν παρόμοια πορεία της M πρωτεΐνης με εκείνους που εμβολιάστηκαν.

Η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στη MGUS, αλλά εξέτασε και μια μικρότερη ομάδα 134 ανθρώπων, που στη διάρκεια της παρακολούθησης πληρούσαν κριτήρια για το λεγόμενο ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα. Και σε αυτή την ομάδα, η ετήσια μεταβολή της M πρωτεΐνης πριν και μετά τον εμβολιασμό ήταν παρόμοια, χωρίς ένδειξη ότι ο εμβολιασμός επιδείνωσε την κατάσταση. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι η παροδική ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί το εμβόλιο δεν φαίνεται να αλλάζει τη συμπεριφορά του προϋπάρχοντος, προ-κακοήθους πλασματοκυτταρικού κλώνου. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή ένας από τους φόβους που συχνά εκφράζονται δημοσίως είναι ότι η ανοσολογική διέγερση θα μπορούσε να «ξυπνήσει» μια λανθάνουσα νόσο. Με βάση τα δεδομένα αυτής της εργασίας, δεν προέκυψε τέτοιο σήμα.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η εργασία αφορά μόνο τα εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 και μόνο τις τρεις πρώτες δόσεις, επομένως δεν εξετάζει μεταγενέστερες αναμνηστικές δόσεις. Επίσης, η μελέτη δεν μέτρησε απευθείας πόσοι άνθρωποι εξελίχθηκαν κλινικά σε πολλαπλούν μυέλωμα, αλλά χρησιμοποίησε ως βασικό δείκτη την πορεία της M πρωτεΐνης, η οποία αποτελεί χρήσιμο αλλά έμμεσο δείκτη κινδύνου. Τέλος, η χρονική διάρκεια παρακολούθησης ήταν σχετικά περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, τα ισχυρά σημεία της μελέτης είναι σημαντικά: πολύ μεγάλο δείγμα, εθνικός σχεδιασμός, ομοιόμορφες εργαστηριακές μετρήσεις, πλήρη στοιχεία εμβολιασμού και πολλές επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στον χρόνο.

Συμπερασματικά, σε αυτή τη μεγάλη, πληθυσμιακή μελέτη από την Ισλανδία, ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 δεν συνδέθηκε με επιτάχυνση της αύξησης της M πρωτεΐνης σε ανθρώπους με MGUS ή ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα. Για ασθενείς, οικογένειες και επαγγελματίες υγείας, αυτό σημαίνει ότι ένας συγκεκριμένος και συχνά επαναλαμβανόμενος φόβος δεν επιβεβαιώθηκε από τα διαθέσιμα δεδομένα αυτής της μελέτης.

Διαβάστε επίσης

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Εθνική ανάγκη η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Απολογία Στάρμερ: Είμαι εξοργισμένος που δεν μου είπαν για τον Μάντελσον - Είναι ασυγχώρητο

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Τιτανικός: Σωσίβιο επιζώντα βγαίνει σε δημοπρασία - Η αξία του μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτητής πετάει δύο φορές την εβδομάδα για να αποφύγει το ενοίκιο - Πώς γλιτώνει εκατοντάδες ευρώ

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

15:30ΥΓΕΙΑ

Ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού: «Για κάθε γενιά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή»

15:28ANNOUNCEMENTS

Η Skoda αναδεικνύει τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα στο Milan Design Week

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Vodafone κάνει το Internet πιο ασφαλές για παιδιά και γονείς

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στο Παρίσι θα συζητηθεί η συγκρότηση μίας «Συμμαχίας των Προθύμων» για τα Στενά του Ορμούζ – Πού διαφωνούν Γαλλία και Γερμανία

15:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τρεις αγωνιστικές τιμωρία στον Τζόουνς - Τελικά δεν έκανε το… σήμα της νίκης

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποβλήθηκαν αυτοματοποιημένα οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις για 1 εκατ. φυσικά πρόσωπα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Ένας τραυματίας σε σύγκρουση φορτηγού με δίκυκλο

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν… αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Πριν από 21 χρόνια: Όταν η Σαχάρα «κατάπιε» την Κρήτη – Η μέρα που ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την αφρικανική σκόνη

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αφθώδης πυρετός: Στη Μυτιλήνη 10 κτηνίατροι για επιτήρηση της νόσου – Δημιουργείται μονάδα διαχείρισης κρίσης

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Παραδοχή 26χρονου ότι αγόρασε τα ναρκωτικά – «Νόμιζα πως η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Η Μυρτώ ήταν ζωντανή, πού ήταν οι γιατροί στο νοσοκομείο;» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου

11:51ΚΟΣΜΟΣ

«Τα παιδιά μας πεινάνε», καταγγέλλουν οι οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτών στα αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή - Τι δείχνουν φωτογραφίες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέα προειδοποίηση του ΕΦΕΤ μετά την ανάκληση παρτίδας φέτας: Τι να κάνετε αν την προμηθευτήκατε χύμα

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Άσια Καρέρα: Από τη βιομηχανία ταινιών για ενηλίκες στη νομική - Πέρασε τις εξετάσεις και ετοιμάζεται να γίνει δικηγόρος

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Ηχητικό ντοκουμέντο λίγες στιγμές πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο: «Γλυκέ μου, άνοιξε»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με εξαφανίσεις και θανάτους 10 Αμερικανών επιστημόνων – Τραμπ: «Αρκετά σοβαρή υπόθεση»

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ