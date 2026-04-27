Λευκός Οίκος: Φωτογραφίες από τα παρασκήνια στο Οβάλ Γραφείο μετά την ένοπλη επίθεση

Snapshot Μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υπουργοί του απομακρύνθηκαν ασφαλώς από το ξενοδοχείο Χίλτον από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Φωτογραφίες από το Οβάλ Γραφείο δείχνουν τον Τραμπ και το υπουργικό του συμβούλιο να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να συζητούν την κατάσταση.

Παρόντες στο Οβάλ Γραφείο ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζέι Ντι Βανς, ο σύμβουλος Στίβεν Μίλερ, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, που είναι 9 μηνών έγκυος, δημοσίευσε φωτογραφίες της παρακολουθώντας τις ειδήσεις μαζί με τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου για την επίθεση με την παρουσία της Λέβιτ, του Χέγκσεθ και του Βανς στο πλευρό του.

Τις δραματικές στιγμές από τα παρασκήνια που επικράτησαν στο Οβάλ Γραφείο αμέσως μετά την επίθεση ενόπλου στο δείπνο των Ανταποκριτών δείχνουν φωτογραφίες που δημοσίευσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Μόλις έγινε αντιληπτό στο δείπνο ότι ένας ένοπλος έχει εισβάλει στο χώρο οι παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω από τα τραπέζια τους. Παρόντες στην αίθουσα ήταν μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αλλά και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία καθόταν δίπλα στην Πρώτη Κυρία.

Οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υπουργούς του με ασφάλεια έξω από το ξενοδοχείο Χίλτον όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπουργικό συμβούλιο να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να μιλούν στο τηλέφωνο.

Σε μία φωτογραφία ο Τραμπ κάθεται στο κεντρικό γραφείο στο Οβάλ Γραφείο και μπροστά του βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζέι Ντι Βανς, ο σύμβουλός του Στίβεν Μίλερ , ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι σύμβουλοι του προέδρου.

Παρών στο Οβάλ Γραφείο ήταν και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας, στο σαλόνι του Οβάλ Γραφείου κάθονται οι σύζυγοι του Μάρκο Ρούμπιο και του Πιτ Χέγκσεθ.

Σε άλλη φωτογραφία, την οποία δημοσιοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο, φαίνεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών με τον Πιτ Χέγκσεθ, τον Στίβεν Μίλερ, τον Τζέι Ντι Βανς και άλλους συμβούλους να βρίσκονται πίσω από την καρέκλα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος κάθεται στο γραφείο του και παρακολουθεί κάτι που του δείχνουν σε κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα η Λέβιτ, η οποία είναι 9 μηνών έγκυος και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει άδεια μητρότητας, δημοσίευσε μία φωτογραφία της με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο να παρακολουθούν τις ειδήσεις και τις πληροφορίες για το περιστατικό.

Σε άλλη εικόνα φαίνεται ο Τραμπ την ώρα που δίνει συνέντευξη Τύπου για την επίθεση και στο πλευρό του βρίσκονται η Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τραμπ αποκάλυψε σε συνέντευξη στο CBS ότι αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, ζήτησε να συνεχιστεί η εκδήλωση αν αυτό ήταν δυνατό. «Λοιπόν... όταν είπαν... ξέρεις, όταν είπαν «Πέστε κάτω», αυτό σήμαινει μπελάδες. Και φυσικά, εγώ είμαι ο πρόεδρος, και άκουσα τι μου είπαν: «Σας παρακαλώ, πέστε κάτω. Κύριε, σας παρακαλώ, πέστε κάτω». Έτσι, περπατούσα μέχρι τη μέση και μετά έπεσα κάτω στο τέλος, γιατί είχαμε ακόμα λίγο δρόμο μέχρι να βγούμε στην αίθουσα χορού. (...) Μετά σηκώθηκα και πήγαμε σε μια αίθουσα αναμονής για λίγο και προσπάθησα να τους πείσω να συνεχίσουν την εκδήλωση, αν ήταν δυνατόν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ένα τρελό άτομο προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο»

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον περιέγραψε σε ανάρτησή της στο Χ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία έκανε λόγο για ένα «τρελό άτομο» που ήθελε να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια διασκεδαστική βραδιά στο δείπνο των Ανταποκριτών WHCA, με τον Πρόεδρο Τραμπ να λέει αστεία και να γιορτάζει την ελευθερία του λόγου, υφαρπάχθηκε από έναν διεφθαρμένο τρελό άτομο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ», έγραψε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Και συνέχισε: «Ήμουν μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία στα παρασκήνια, αφού μας οδήγησε γρήγορα σε ασφαλές μέρος η Μυστική Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πραγματικά ατρόμητος, αλλά όπως είπε χθες το βράδυ, αυτή η πολιτική βία πρέπει να σταματήσει».

«Ευχαριστώ τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του γενναίου πράκτορα που δέχτηκε μια σφαίρα στο στήθος και αμέσως κινήθηκε για να εξουδετερώσει τον δράστη. Προσευχηθείτε για τη χώρα μας», κατέληξε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Διαβάστε επίσης