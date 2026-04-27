ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

Είχε γίνει γνωστή επειδή ο γάμος της κόστισε μόλις 500 δολάρια και το νυφικό της είχε αγοραστεί με 47 δολάρια

  • Η 32χρονη influencer Kiara Brokenbrough από τη Νότια Καλιφόρνια πέθανε λόγω επιπλοκών κατά τον τοκετό γιου της.
  • Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί από το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή στη Δυτική Βιρτζίνια.
  • Η πεθερά δημιούργησε καμπάνια στο GoFundMe για να στηρίξει οικονομικά τον σύζυγο Joel και τον νεογέννητο γιο τους, με στόχο τα 150.000 δολάρια.
  • Το πρόωρο νεογέννητο σημειώνει πρόοδο στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ δεν είναι σαφές αν ο τοκετός ήταν πρόωρος λόγω του θανάτου της μητέρας.
  • Ο γάμος της Kiara έγινε viral το 2022 για το χαμηλό κόστος του, με συνολικό κόστος περίπου 500 δολαρίων και λίγους καλεσμένους.
Μια 32χρονη από τη Νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η οποία έγινε viral το 2022 λόγω του χαμηλού κόστους του γάμου της πέθανε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η Kiara Brokenbrough, η νύφη από το Λος Άντζελες που αγόρασε το νυφικό της με μόλις 47 δολάρια και ξόδεψε μόνο 500 δολάρια για ολόκληρη την γαμήλια τελετή, απεβίωσε λόγω επιπλοκών κατά τη γέννηση του γιου της, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή στη Δυτική Βιρτζίνια δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την επίσημη αιτία θανάτου της 32χρονης. Η οικογένεια Brokenbrough βρισκόταν στη διαδικασία επιστροφής στη Καλιφόρνια.

nifi-2.jpg

Η πεθερά της 32χρονης δημιούργησε μια καμπάνια στο GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα και να βοηθήσει τον νεογέννητο γιο της, και τον σύζυγό της, Joel.

«Αυτή η τραγωδία έχει επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στον Joel. Θα χρειαστεί υποστήριξη (σωματική, ψυχική, πνευματική και οικονομική) από την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και την καλοσύνη αγνώστων», ανέφερε η οικογένεια. Η καμπάνια έχει συγκεντρώσει ήδη 120.000 δολάρια και ο στόχος που έχει τεθεί είναι στα 150.000 δολάρια.

«Καθώς ο Joel ξεκινά αυτό το αδιανόητο νέο κεφάλαιο της ζωής του ως ο μόνος γονέας ενός πρόωρου μωρού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και πρέπει να αντιμετωπίσει τον πόνο της απώλειας της αγαπημένης του συζύγου (την οποία αγαπά τόσο πολύ), χρειάζεται όλη τη στήριξη που μπορεί να βρει καθώς προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή χωρίς αυτήν», σημειώνει η οικογένεια.

Το μωρό επρόκειτο να γεννηθεί τον Ιούνιο και δεν είναι σαφές αν ο θάνατος της 32χρονης οφείλεται σε επιπλοκές του πρόωρου τοκετού.

nifi-3.jpg

Το πρόωρο νεογέννητο σημειώνει «αξιοσημείωτη πρόοδο» στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Ο Joel επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο της συζύγου του σε μια ανάρτηση στο Instagram Story στις 13 Απριλίου. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η όμορφη, θεοσεβούμενη και ευσεβής σύζυγός μου έφυγε για να βρεθεί στην παρουσία του Κυρίου».

Το ζευγάρι προσέλκυσε μεγάλη προσοχή για τον γάμο τους, που κόστισε 500 δολάρια, πριν από τέσσερα χρόνια. Η Kiara επέλεξε την περιοχή του Angeles Crest Highway για το γραφικό της τοπίο και κάλεσε περίπου 30 με 40 άτομα.

Το ζευγάρι στηρίχθηκε στη βοήθεια φίλων και συγγενών, με τη μεγαλύτερη δαπάνη τους να είναι μια αψίδα αξίας 200 δολαρίων, ενώ οι καλεσμένοι κάλυψαν οι ίδιοι το κόστος του φαγητού και των ποτών τους σε μια ανεπίσημη δεξίωση. Το κοστούμι του Joel κόστισε περίπου 100 δολάρια.

