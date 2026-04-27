Μουσική εκδήλωση του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Snapshot Στις 6 Μαΐου 2026, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρναός» διοργανώνει συναυλία αφιερω στον συνθέτη Θεόδω Στάθη με μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πυλαρινού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία έργα: «Δελφικό Ερώτημα», «Ήρθες και έφυγες» και «Quo Vadis Ανθρωπότητα;», που θίγουν θέματα δημοκρατίας, μνήμης και περιβαλλοντικής κρίσης.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ερμηνεία από τον Φίλιππο Μοδινό, το Κουαρτέτο Αθηνών και το φωνητικό σύνολο «Ηδύμουσον».

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συναυλία αρχίζει στις 20:30 στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα.

Οι κρατήσεις θέσεων γίνονται τηλεφωνικά στο 210 7232267.

Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη. Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Πρόγραμμα

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

«Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)

Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.

«Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων)

Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.

«Quo Vadis Ανθρωπότητα;»

Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών

Θεόδωρος Στάθης

Συντελεστές

Κουαρτέτο Αθηνών:

Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί)

Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»:

Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), Fabio Cruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Κουαρτέτο Αθηνών

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος

Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions

Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φίλιππος Μοδινός

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

(Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Κρατήσεις θέσεων: 210 7232267