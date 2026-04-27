Μουσική εκδήλωση του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Ραφαήλ Πυλαρινού, την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 20:30  

Newsbomb

Ραφαήλ Πυλαρινός

ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 6 Μαΐου 2026, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρναός» διοργανώνει συναυλία αφιερω στον συνθέτη Θεόδω Στάθη με μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πυλαρινού.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία έργα: «Δελφικό Ερώτημα», «Ήρθες και έφυγες» και «Quo Vadis Ανθρωπότητα;», που θίγουν θέματα δημοκρατίας, μνήμης και περιβαλλοντικής κρίσης.
  • Η εκδήλωση περιλαμβάνει ερμηνεία από τον Φίλιππο Μοδινό, το Κουαρτέτο Αθηνών και το φωνητικό σύνολο «Ηδύμουσον».
  • Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συναυλία αρχίζει στις 20:30 στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα.
  • Οι κρατήσεις θέσεων γίνονται τηλεφωνικά στο 210 7232267.
Snapshot powered by AI

Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη. Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Πρόγραμμα

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

  • «Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)
    Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.
  • «Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων)
    Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.
  • «Quo Vadis Ανθρωπότητα;»
    Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός
Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών

Θεόδωρος Στάθης

Συντελεστές

Κουαρτέτο Αθηνών:
Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί)
Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»:
Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), Fabio Cruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Κουαρτέτο Αθηνών

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος
Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions
Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη
Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής
Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φίλιππος Μοδινός

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
(Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 20:30
Είσοδος: Ελεύθερη
Κρατήσεις θέσεων: 210 7232267

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
