Σεισμός τώρα: «Χτύπησε» ξανά ο Εγκέλαδος στο Λασίθι - Δόνηση μεγέθους 4,4R

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε στο Λασίθι, στο σημείο που δονήθηκε από τα 5,7 Ρίχτερ την περασμένη Παρασκευή. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου και το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,4 Ρίχτερ.

Δέκα λεπτά αργότερα καταγράφηκε και νέα δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ενώ οι μετασεισμοί στο ίδιο σημείο συνεχίζονται, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

