Σεισμός 3,8 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (26/4) στις 23:47, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές του Λασιθίου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,4 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 19 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 2 χλμ., και επίκεντρο τα 25 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.