Χρυσό νόμισμα 1.200 ετών συνδέει τους Βίκινγκς με τον Ιησού Χριστό

Ένα σπάνιο χρυσό νόμισμα φαίνεται να συνδέει τους Βίκινγκς με τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, αναθεωρώντας τις θεωρίες των ιστορικών σχετικά με τη διάδοση του Χριστιανισμού πριν από 1.200 χρόνια.

Το νόμισμα ανακαλύφθηκε στην κομητεία Νόρφολκ του Ηνωμένου Βασιλείου, από έναν άνδρα που έψαχνε για κάποιον πιθανό θησαυρό χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή μετάλλων.

Από μια ανάλυση προέκυψε ότι το νόμισμα χρονολογείται από τα τέλη του 9ου αιώνα, πιθανότατα μεταξύ της δεκαετίας του 860 και του 870 μ.Χ., μια εποχή κατά την οποία οι Βίκινγκς είχαν μόλις κατακτήσει το βασίλειο της Ανατολικής Αγγλίας και επιβεβαίωναν τον έλεγχό τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με την DailyMail, το νόμισμα είχε μια τρύπα στην άκρη του, για να χρησιμοποιείται ως μενταγιόν. Το νόμισμα απεικονίζει το πρόσωπο ενός γενειοφόρου άνδρα με τη λατινική λέξη «IOAN», που είναι συντομογραφία του ονόματος Ιωάννης. Η άλλη πλευρά είχε μια μικρή λατινική επιγραφή που φαινόταν να γράφει «Βαπτιστής», σύμφωνα με ειδικούς που την μετέφρασαν στα αγγλικά.

Δείτε φωτογραφία του νομίσματος:

Αν και οι Βίκινγκς αυτής της εποχής θεωρούνταν ως επί το πλείστον ειδωλολάτρες, πιστεύοντας σε Νορβηγούς θεούς όπως ο Όντιν και ο Θορ, το νόμισμα εγείρει ερωτήματα, καθώς υποδηλώνει ότι οι Βίκινγκς στην πραγματικότητα στράφηκαν προς τον Χριστιανισμό δεκαετίες νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν σήμερα οι ιστορικοί.

Να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η εικόνα του Ιωάννη του Βαπτιστή, του ξαδέλφου του Ιησού που προετοίμαζε το πλήθος για την άφιξή του -σύμφωνα με την Βίβλο- βρίσκεται πάνω στο νόμισμα θεωρείται μια εξαιρετική ανακάλυψη, καθώς νομίσματα της Δυτικής Ευρώπης εκείνου του αιώνα απεικόνιζαν συνήθως βασιλείς ή αυτοκράτορες, όχι θρησκευτικές μορφές.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

Ο Ιωάννης υπήρξε σημαντική μορφή του Χριστιανισμού από την εποχή του Ιησού. Δεν ήταν μόνο ξάδελφος του Ιησού, αλλά και αυτός που βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό.

Οι πρώτοι Χριστιανοί θεωρούσαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως «γέφυρα» μεταξύ των παλαιών Εβραίων προφητών και της νέας χριστιανικής πίστης. Μέχρι τον 9ο αιώνα, ήταν ήδη γνωστός ως Άγιος σε όλη τη χριστιανική Ευρώπη.

Παρά τη μεγάλη φήμη του, οι εικόνες Αγίων ή του Ιησού ήταν πιο συνηθισμένες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στη σημερινή Τουρκία και σε τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, η προέλευση του μυστηριώδους νομίσματος έχει δημιουργήσει ένα ακόμη μεγαλύτερο αίνιγμα, καθώς ο ιστορικός νομισμάτων Dr. Σάιμον Κούπλαντ υποθέτει ότι ο δημιουργός του μενταγιόν μπορεί να ήταν ένας Βίκινγκ που είχε ήδη προσηλυτιστεί στο Χριστιανισμό.

«Αυτές οι απομιμήσεις χρυσών σολίδων τείνουν να κατασκευάζονται από Σκανδιναβούς, οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί εκείνη την εποχή – οπότε πώς γίνεται να απεικονίζουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή;», δήλωσε ο Κούπλαντ στο BBC. «Η απεικόνιση του Ιωάννη του Βαπτιστή σε ένα νόμισμα είναι τόσο ασυνήθιστη και αξιοσημείωτη – δεν γνωρίζω κανένα άλλο νόμισμα με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή από την Καρολίγγεια περίοδο· είναι παράξενο – δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που γνωρίζω», κατέληξε.

Μέχρι τώρα, πιστευόταν ότι οι Βίκινγκς έφτασαν στο σημερινό Ηνωμένο Βασίλειο ως ειδωλολάτρες στα τέλη του 8ου και του 9ου αιώνα – κάτι που ταιριάζει με την εποχή του νομίσματος. Μετά τον 10ο αιώνα, οι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν, παντρεύτηκαν ντόπιους και προσηλυτίστηκαν στο Χριστιανισμό.

Το νόμισμα δεν αποτελεί οριστική απόδειξη ότι οι Βίκινγκς είχαν στραφεί στον Χριστιανισμό νωρίτερα

Το χρυσό νόμισμα αποτελεί πλέον ένα από τα παλαιότερα και πιο παράξενα αποδεικτικά στοιχεία ότι οι δύο κόσμοι μπορεί να είχαν επηρεάσει ο ένας τον άλλον πολύ νωρίτερα από ό,τι δείχνουν τα αρχεία.

Ωστόσο, σημαντικό να σημειωθεί ότι, το μενταγιόν δεν αποτελεί οριστική απόδειξη ότι κάποιοι ή έστω μερικοί Βίκινγκς είχαν στραφεί από τη λατρεία των Νορβηγικών Θεών στην ακολουθία των διδασκαλιών του Ιησού στα τέλη του 800.

Καθώς οι Βίκινγκς έκαναν επιδρομές και πραγματοποιούσαν εμπόριο με κοινότητες σε όλη την Ευρώπη, το μενταγιόν μπορεί απλώς να αντανακλά μια μορφή πολιτισμικής επαφής, εμπορίου, λεηλασίας ή προσωπικής περιέργειας ενός Βίκινγκ, παρά μια πλήρη θρησκευτική μεταστροφή.

Το ασυνήθιστο νόμισμα δεν είναι το πρώτο κόσμημα που αλλάζει αυτό που γνωρίζουν οι σημερινοί ερευνητές για την ιστορία του Χριστιανισμού.

Το 2024, επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός μικροσκοπικού ασημένιου φυλαχτού ηλικίας 1.800 ετών που βρέθηκε σε έναν ρωμαϊκό τάφο κοντά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Το φυλαχτό, που χρονολογείται από το 230 έως το 270 μ.Χ. περίπου, περιείχε μια λατινική επιγραφή 18 γραμμών που αναφερόταν επανειλημμένα στον Ιησού ως γιο του Θεού και περιλάμβανε μια άμεση παραπομπή από τη Βίβλο.

Ήταν το παλαιότερο γνωστό χριστιανικό αντικείμενο που βρέθηκε ποτέ βόρεια των Άλπεων, μεταθέτοντας την επιβεβαιωμένη ιστορία του Χριστιανισμού σε εκείνο το τμήμα της Ευρώπης κατά 50 έως 100 χρόνια πίσω.