Το 2009 η Σουηδία αντικατέστησε τα βιβλία με laptop - Τώρα το λάθος κοστίζει 104 εκ. ευρώ ετησίως

Snapshot Το 2009 η Σουηδία αντικατέστησε τα έντυπα σχολικά βιβλία με laptops και tablets, αλλά σήμερα επενδύει περίπου 104 εκατομμύρια ευρώ για την επαναφορά των έντυπων βιβλίων στα βασικά μαθήματα.

Η ψηφιακή εκπαίδευση προκάλεσε προβλήματα όπως μείωση της αναγνωστικής κατανόησης, δυσκολία συγκέντρωσης και διάσπαση προσοχής λόγω πρόσβασης σε παιχνίδια και κοινωνικά δίκτυα.

Έρευνες έδειξαν ότι η υπερβολική χρήση οθονών επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και κατανόηση σύνθετων πληροφοριών, σύμφωνα με το Σουηδικό Συμβούλιο Έρευνας και ειδικούς εκπαιδευτικούς.

Η νέα πολιτική δεν απορρίπτει την τεχνολογία αλλά προωθεί τη συμπληρωματική χρήση ψηφιακών εργαλείων παράλληλα με τα έντυπα βιβλία για καλύτερη μάθηση.

Η Σουηδία επιδιώκει ένα νέο μοντέλο ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τις παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθόδους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της απτικής εμπειρίας της μάθησης με έντυπα μέσα.

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, το 2009, στα σχολεία της Σουηδίας ξεκίνησε μια ήσυχη αλλά βαθιά τομή. Τα έντυπα σχολικά βιβλία άρχισαν να εξαφανίζονται από τα θρανία και τις βιβλιοθήκες και τη θέση τους πήραν τα laptops και τα tablets.

Σήμερα, η χώρα επιστρέφει ξανά πίσω στο χαρτί, επενδύοντας περίπου 104 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, για την περίοδο 2022 έως 2025, με στόχο την επαναφορά των έντυπων βιβλίων στα βασικά μαθήματα.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική ανατροπή πολιτικής, μετά από ένα εθνικό πείραμα ψηφιακής εκπαίδευσης που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες το 2009. Αυτό που τότε παρουσιαζόταν ως μια προοδευτική μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της μάθησης, σήμερα επανεξετάζεται με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα στις σχολικές αίθουσες και όχι τις θεωρητικές υποσχέσεις.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και αρμόδιοι φορείς άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες για μείωση της αναγνωστικής κατανόησης, χαμηλότερη ικανότητα συγκέντρωσης και πιο αδύναμες δεξιότητες γραφής σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχεί η οθόνη. Οι ίδιες συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την παράδοση μαθημάτων, ταυτόχρονα πρόσφεραν άμεση πρόσβαση σε παιχνίδια, κοινωνικά δίκτυα και περιήγηση στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η διάσπαση προσοχής ανταγωνιζόταν ευθέως τη διδασκαλία.

Πώς εξελίχθηκε το ψηφιακό σχολείο στη Σουηδία

Η μετάβαση προς τις οθόνες συνδέθηκε με μια ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης. Τα σχολεία κλήθηκαν να προετοιμάσουν τους μαθητές για έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία, ενσωματώνοντας τις συσκευές στην καθημερινή διδασκαλία. Τα ψηφιακά εργαλεία παρουσιάστηκαν ως τρόπος για πιο ευέλικτη και σύγχρονη μάθηση, σε απόλυτη αντιστοιχία με τη νέα εποχή.

Σταδιακά, η ψηφιακή εκπαίδευση καθιερώθηκε πλήρως σε μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι μαθητές συνδέονταν σε πλατφόρμες στην αρχή του μαθήματος, κινούνταν ανάμεσα σε ψηφιακά έγγραφα και παρέδιδαν εργασίες μέσω λογισμικού αντί για χαρτί. Η αλλαγή δεν ήταν επιφανειακή, αλλά αφορούσε τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν η διδασκαλία.

Η φιλοδοξία πίσω από τη μεταρρύθμιση ήταν ξεκάθαρη. Το σχολείο δεν έπρεπε μόνο να μεταδίδει γνώση, αλλά και να καλλιεργεί ψηφιακές δεξιότητες που θεωρούνταν απαραίτητες για το μέλλον. Με τον καιρό, όμως, η εξάρτηση από τις συσκευές έγινε δομικό στοιχείο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.

Τι έδειξαν οι έρευνες και οι εκπαιδευτικοί

Παρά το γεγονός ότι η Σουηδία παρέμεινε ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις εκπαίδευσης, οι έρευνες και η εμπειρία των εκπαιδευτικών άρχισαν να δείχνουν σημαντικές δυσκολίες. Μελέτη του Σουηδικού Συμβουλίου Έρευνας για την Υγεία, την Εργασιακή Ζωή και την Ευημερία έδειξε ότι η υπερβολική χρήση οθονών επηρέαζε αρνητικά τη συγκέντρωση και την ικανότητα κατανόησης σύνθετων πληροφοριών.

Η δρ Άννα Λίντστρεμ, ειδικός στην εκπαίδευση στο Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της Σουηδίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η επίδραση των οθονών με οπίσθιο φωτισμό στη συγκέντρωση και την κατανόηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε προβλέψει». Η διαπίστωση αυτή έθεσε στο επίκεντρο μια διάσταση που αρχικά είχε υποτιμηθεί, τη φυσιολογική και γνωστική επίδραση της συνεχούς χρήσης ψηφιακών μέσων.

Στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί περιέγραφαν ένα περιβάλλον όπου η προσοχή των μαθητών διασπαζόταν εύκολα και γρήγορα. Η ίδια συσκευή που χρησιμοποιούνταν για το μάθημα μπορούσε μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε εργαλείο ψυχαγωγίας ή κοινωνικής δικτύωσης. Η συνέπεια ήταν μια πιο κατακερματισμένη εκπαιδευτική εμπειρία.

Γονείς, όπως η Μαρία Σβένσον, εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες, σημειώνοντας ότι τα παιδιά τους αποσπώνταν συχνά από παιχνίδια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του σχολείου, γεγονός που επηρέαζε την απόδοσή τους.

Η επιστροφή στα έντυπα βιβλία

Η επένδυση των 104 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, στοχεύει στην επαναφορά των έντυπων βιβλίων στα βασικά μαθήματα. Παράλληλα, περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και στήριξης των σχολείων στη μετάβαση από το ψηφιακό στο έντυπο υλικό.

Η υπουργός Παιδείας της Σουηδίας, Λένα Γιόχανσον, τόνισε ότι «δεν εγκαταλείπουμε τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά φροντίζουμε να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι να αντικαθιστούν τα θεμελιώδη στοιχεία της μάθησης». Η τοποθέτηση αυτή δείχνει μια προσπάθεια επαναρρύθμισης και όχι πλήρους αναστροφής της ψηφιακής πολιτικής.

Ο δρ Έρικ Άντερσον, ειδικός στη διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων, υπογράμμισε τη σημασία της απτικής εμπειρίας της μάθησης, σημειώνοντας ότι τα βιβλία προσφέρουν μια επαφή που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τις οθόνες και συμβάλλουν στη συγκέντρωση και την απομνημόνευση.

Η συζήτηση πλέον δεν αφορά την απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά τον επαναπροσδιορισμό της θέσης της μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έντυπο βιβλίο επανέρχεται ως εργαλείο που υποστηρίζει τη βαθύτερη κατανόηση και τη σταθερή προσοχή.

Ένα νέο μοντέλο ισορροπίας

Διεθνείς οργανισμοί εκπαίδευσης έχουν τονίσει την ανάγκη η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης και όχι ως κυρίαρχο μέσο. Η περίπτωση της Σουηδίας φαίνεται να κινείται πλέον προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρώντας να συνδυάσει ψηφιακά και έντυπα μέσα.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η αποκλειστική εξάρτηση από τις οθόνες δημιούργησε απρόβλεπτες συνέπειες. Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και στις βασικές παιδαγωγικές αρχές.

Όπως σημείωσε η δρ Λίντστρεμ, «η τεχνολογία, όσο ισχυρή κι αν είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα θεμέλια της εκπαίδευσης που έχουν αντέξει στον χρόνο». Η φράση αυτή συνοψίζει τη στροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη στα σουηδικά σχολεία, καθώς η χώρα επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει σύγχρονη μάθηση.