Επιστήμονες εντόπισαν νησί που δεν είχε χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα

Από παγόβουνο σε πραγματική γη

Δημήτρης Δρίζος

Το παγοθραυστικό που ανακάλυψε το νέο νησί

Alfred-Wegener-Institut
Snapshot
  • Ερευνητές εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα μικρό νησί στην Ανταρκτική κατά τη διάρκεια επιστημονικής αποστολής με το γερμανικό παγοθραυστικό «Polarstern».
  • Το νησί, μήκους 130 μέτρων και ύψους 16 μέτρων, καλυπτόταν από πάγο αλλά έχει σταθερή βραχώδη μάζα και αποτελεί ανεξάρτητο γεωλογικό σχηματισμό.
  • Για την επιβεβαίωση της ύπαρξης του νησιού χρησιμοποιήθηκαν σόναρ, drone και προηγμένα εργαλεία χαρτογράφησης, ενώ η ακριβής τοποθεσία δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
  • Η περιοχή θεωρείται σημαντική για τη μελέτη της συμπεριφοράς και της μείωσης των θαλάσσιων πάγων στην Ανταρκτική λόγω κλιματικής αλλαγής.
  • Η ανακάλυψη εντάσσεται σε ευρύτερες περιβαλλοντικές αλλαγές στους πόλους και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και διεθνή συνεργασία.
Μια απρόσμενη ανακάλυψη σε μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη φέρνει νέα δεδομένα για την επιστημονική κοινότητα, καθώς ερευνητές εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα νησί στην Ανταρκτική.

Κατά τη διάρκεια επιστημονικής αποστολής στον Νότιο Ωκεανό, διεθνής ομάδα ερευνητών που επέβαινε στο γερμανικό παγοθραυστικό «Polarstern» κατέγραψε την ύπαρξη μιας μικρής νησίδας, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε αποτυπωθεί σωστά στους ναυτικούς χάρτες ούτε είχε αναγνωριστεί ως ανεξάρτητος γεωλογικός σχηματισμός.

Η αποστολή είχε ως βασικό στόχο τη μελέτη των θαλάσσιων ρευμάτων και της εξέλιξης των θαλάσσιων πάγων, ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανάγκασαν το πλήρωμα να αλλάξει πορεία. Αυτή η απρόβλεπτη εξέλιξη οδήγησε τελικά σε μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη.

Αρχικά, οι ερευνητές θεώρησαν ότι επρόκειτο για παγόβουνο, καθώς η επιφάνειά του ήταν πλήρως καλυμμένη από πάγο. Όμως, όσο πλησίαζαν, διαπίστωσαν ότι κάτω από το παγωμένο περίβλημα υπήρχε σταθερή βραχώδης μάζα που αναδυόταν από τη θάλασσα.

Το νησί αποδείχθηκε μικρό σε μέγεθος, με μήκος περίπου 130 μέτρα και πλάτος 50 μέτρα, ενώ υψώνεται περίπου 16 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παρά τις περιορισμένες του διαστάσεις, η ύπαρξή του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσθέτει ένα νέο κομμάτι στον γεωγραφικό χάρτη της Ανταρκτικής.

Για να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για μόνιμο γεωλογικό σχηματισμό και όχι για παροδική μάζα πάγου, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένα εργαλεία χαρτογράφησης. Το «Polarstern» πλησίασε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, επιτρέποντας την πλήρη περιήγηση γύρω από το νησί και την άμεση παρατήρηση του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, έγινε χρήση σόναρ για τη μελέτη του θαλάσσιου πυθμένα, ενώ drone κατέγραψε εικόνες υψηλής ανάλυσης από αέρος. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας ακριβούς ψηφιακής απεικόνισης της τοπογραφίας, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ανεξάρτητο νησί.

Η ακριβής τοποθεσία του δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διεθνής διαδικασία χαρτογράφησης και επίσημης καταγραφής του.

Μια περιοχή-κλειδί για την κλιματική έρευνα

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε το νησί θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική έρευνα, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των θαλάσσιων πάγων και την εξέλιξή τους υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από το 2017 και μετά, παρατηρείται σημαντική μείωση της έκτασης των πάγων σε ορισμένες περιοχές, φαινόμενο που συνδέεται με μεταβολές στη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων. Οι αποστολές αυτού του τύπου δεν περιορίζονται μόνο στην ανακάλυψη νέων γεωγραφικών σχηματισμών, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση των διαδικασιών που επηρεάζουν τη σταθερότητα των πάγων της Ανταρκτικής.

Οι πάγοι αυτοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος και στη λειτουργία των ωκεάνιων ρευμάτων, γεγονός που καθιστά κάθε νέα πληροφορία εξαιρετικά πολύτιμη.

Οι αλλαγές στους πόλους και οι νέες αποκαλύψεις

Η ανακάλυψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιβαλλοντικών αλλαγών που καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο. Η υποχώρηση των πάγων στις πολικές περιοχές έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην εμφάνιση νέων εδαφικών εκτάσεων ή στην αναθεώρηση των χαρτών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες εκτάσεις αποκαλύπτονται λόγω της σταδιακής τήξης των πάγων, ενώ σε άλλες συνδέονται με υποθαλάσσιες γεωλογικές διεργασίες ή ακόμη και με ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι κάθε τέτοια ανακάλυψη αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της κατανόησης των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στον πλανήτη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και διεθνή συνεργασία.

