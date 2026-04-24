Για 20 χρόνια οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτά τα μικροσκοπικά απολιθώματα ήταν μίνι δεινόσαυρο

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, μια σειρά από ασυνήθιστα μικρά απολιθώματα δεινοσαύρων προκάλεσαν σύγχυση στους επιστήμονες. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτά τα απολιθώματα δεν ανήκουν σε μια νάνο είδος, αλλά σε νεογέννητους ανκυλόσαυρους, με κάποιους ίσως να έχουν μόλις εκκολαφθεί.

Τα απολιθώματα, που πρωτοανακαλύφθηκαν το 2001, είχαν προκαλέσει ερωτήματα λόγω του μικρού τους μεγέθους, μόλις 40 εκατοστά μήκος. Ενώ οι ενήλικοι ανκυλόσαυροι ξεπερνούν τα τρία μέτρα, αυτά τα μικροσκοπικά δείγματα φάνταζαν ασυνήθιστα. Κάποιοι ερευνητές υπέθεσαν ότι ίσως πρόκειται για μια σπάνια νάνο μορφή ή για είδος που περνούσε χρόνο στο νερό. Ωστόσο, πιο πρόσφατη ανάλυση των οστών αποκαλύπτει την αλήθεια.

Ο δεινόσαυρος που προκάλεσε αμφιβολίες: Liaoningosaurus paradoxus

Τα απολιθώματα ανήκουν στο είδος Liaoningosaurus paradoxus, το οποίο έχει δημιουργήσει επιστημονική σύγχυση για χρόνια. Όλα τα γνωστά δείγματα είναι ασυνήθιστα μικρά, κάτι που οδήγησε στην υπόθεση ενός ξεχωριστού νάνο είδους. Βρέθηκαν στην επαρχία Λιαονίνγκ, βορειοανατολικά της Κίνας, μια περιοχή γνωστή για την εξαιρετική διατήρηση απολιθωμάτων της Κρητιδικής περιόδου.

Η πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Vertebrate Paleontology επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για νεαρά άτομα ανκυλόσαυρων και όχι για ενήλικους νάνους, όπως πιστευόταν.

Η μελέτη που ξεκαθαρίζει την κατάσταση

Ο καθηγητής Paul Barrett, συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «ΤοLiaoningosaurus είχε δημιουργήσει πολλές συζητήσεις, καθώς δεν είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε ένα ενήλικο δείγμα. Η έρευνά μας αποδεικνύει ότι πρόκειται για μωρά δεινοσαύρων και όχι μικροσκοπικούς ενήλικες. Τα απολιθώματα νεαρών ανκυλόσαυρων είναι σπάνια και μπορούν να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την πρώιμη ανάπτυξη αυτών των θωρακισμένων δεινοσαύρων».

Η ανάλυση των οστών δύο δειγμάτων, του μικρότερου και ενός από τα μεγαλύτερα, αποκάλυψε την απουσία γραμμών ανάπτυξης, υποδεικνύοντας ότι τα άτομα ήταν κάτω του ενός έτους. Ένα από τα απολιθώματα έφερε ακόμη και σημάδια πρόσφατης εκκόλαψης.

Τα νεογνά ανκυλόσαυρα και η πανοπλία τους

Η κατανόηση της ανάπτυξης των ανκυλόσαυρων είναι κρίσιμη, καθώς τα απολιθώματα νεαρών ατόμων είναι ελάχιστα. Συνήθως, τα νεαρά ανκυλόσαυρα δεν φέρουν την πανοπλία που χαρακτηρίζει τους ενήλικες, γεγονός που οδήγησε στην παραδοχή ότι η θωράκιση αναπτύσσεται αργότερα στη ζωή τους.

«Το Liaoningosaurus αποτελεί μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε πώς ήταν οι ανκυλόσαυροι αμέσως μετά την εκκόλαψή τους», πρόσθεσε ο καθηγητής Barrett. «Τα απολιθώματα δείχνουν ότι είχαν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν κάποια πανοπλία, γεγονός που σημαίνει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονταν νωρίς κατά την ανάπτυξή τους».

Οι ερευνητές ελπίζουν να βρουν στο μέλλον απολίθωμα ενήλικου Liaoningosaurus για να μελετήσουν την εξέλιξη της θωράκισης από τη νεότητα στην ενηλικίωση.

Η επαρχία Λιαονίνγκ, όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα, είναι γνωστή για την εξαιρετική διατήρηση απολιθωμάτων, χάρη στη συχνή ηφαιστειακή δραστηριότητα που κάλυπτε τα πτώματα με ηφαιστειακή τέφρα. Αυτό επέτρεψε τη διατήρηση ακόμα και των πιο λεπτομερών χαρακτηριστικών, όπως μαλακού ιστού και μικροσκοπικών οστικών δομών.

Η περιοχή έχει ήδη αποδώσει σημαντικά απολιθώματα γνωστών δεινοσαύρων, όπως οι Microraptor και Sinornithosaurus. Με νέες ανακαλύψεις να αναμένονται, οι επιστήμονες είναι αισιόδοξοι ότι θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των ανκυλόσαυρων, ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη της χαρακτηριστικής τους πανοπλίας.