370 εκατ. ευρώ για την ακριβότερη έπαυλη των ΗΠΑ: 59 μπάνια, 39 υπνοδωμάτια και 6.500 τ.μ.

Μια έπαυλη στο Bel Air του Λος Άντζελες βγήκε προς πώληση με τιμή 400 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, και θεωρείται η ακριβότερη κατοικία που έχει καταχωρηθεί δημόσια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ακίνητο, γνωστό ως «Crown Jewel» του Λος Άντζελες, βρίσκεται σε οικόπεδο 32.000 τετραγωνικών μέτρων, πάνω σε ύψωμα με θέα στο Bel Air Country Club, στο κέντρο της πόλης, στον Ειρηνικό Ωκεανό και στο φαράγγι. Η πανοραμική θέα 360 μοιρών είναι ένα από τα στοιχεία που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την αξία του στην αγορά της υπερπολυτελούς κατοικίας.

