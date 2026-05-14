Ο «Deadpool Killer»: Ο αδίστακτος δολοφόνος δύο γυναικών που απέκτησε θαυμάστριες μέσα από τη φυλακή

Ο Wade Wilson, ο άνδρας που έγινε γνωστός ως «Deadpool Killer» επειδή έχει το ίδιο όνομα με τον ήρωα της Marvel που υποδύεται ο Ryan Reynolds, είχε δώσει στους αστυνομικούς μια ανατριχιαστική εξήγηση για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Φλόριντα.

Ο 31χρονος καταδικάστηκε σε θάνατο το 2024 για τα εγκλήματα που διέπραξε τον Οκτώβριο του 2019 και σήμερα βρίσκεται σε φυλακή της Φλόριντα, περιμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσής του. Οι δικηγόροι του έχουν ασκήσει έφεση κατά της θανατικής ποινής και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας.

