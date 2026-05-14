Λαμία: Αγροτικό εν κινήσει «τυλίχθηκε» στις φλόγες
Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά
Στις φλόγες «τυλίχθηκε» το μεσημέρι της Πέμπτης ένα αγροτικό στη Λαμία, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχομένους.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αθηνών στο ύψος της Ψυχάρη και, μεταξύ των διερχομένων, ήταν και ένα περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο σταμάτησε για να συνδράμει με πυροσβεστήρα.
Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική, η οποία κατάσβεσε άμεσα τη φωτιά, η οποία περιορίστηκε στο να προκαλέσει ζημιές μόνο στο όχημα.
