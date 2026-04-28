Λαμία: Ταξιτζής «έσβησε» στο τιμόνι - Είχε πάει δρομολόγιο στην Αθήνα όπου αισθάνθηκε αδιαθεσία
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας επαγγελματίας αυτοκινητιστής (ταξιτζής) από τη Λαμία ο οποίος «έσβησε» πάνω στο τιμόνι ενώ δούλευε.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, πρόκειται για έναν 65χρονο, ο οποίος είχε μεταφέρει πελάτη στην Αθήνα και την ώρα που πήρε το δρόμο της επιστροφής, ένιωσε αδιαθεσία.
Ο άνδρας επικοινώνησε αρχικά με του δικούς του ανθρώπους και στη συνέχεια αναζήτησε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.
Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, αλλά και τους συναδέλφους του, με τους οποίους βρισκόταν καθημερινά στον αγώνα για το μεροκάματο.
