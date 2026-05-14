Ρόδος: Επέστρεψε νικητής ο μικρός Νικόλας μετά τη μάχη με τον καρκίνο - Συγκινητική υποδοχή

Με χαμόγελα, αγκαλιές και έντονη συγκίνηση υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον μικρό Νικόλα, ο οποίος επέστρεψε στο νησί έπειτα από έναν δύσκολο χρόνο νοσηλείας και θεραπειών.

Ο μικρός από τα Μαριτσά έδωσε μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους δώδεκα μήνες, νοσηλευόμενος στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Η επιστροφή του αποτέλεσε αφορμή χαράς για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους κατοίκους της περιοχής που στάθηκαν δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας, σύμφωνα με το lindosnews.gr.

Η συγκίνηση συνεχίστηκε και στο χωριό του, όπου οι συμμαθητές του τον περίμεναν με πανό και μηνύματα αγάπης. «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε» έγραφαν τα χειροποίητα πανό που είχαν ετοιμάσει για να τον καλωσορίσουν πίσω στην καθημερινότητά του.

Βίντεο από την υποδοχή δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την εταιρεία “fantasticoupoli mascot rhodes”, καταγράφοντας τις έντονες στιγμές χαράς και συγκίνησης.

Σε δηλώσεις της στο lindosnews.gr, η μητέρα του παιδιού, Βούλα Γιαννά, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας όλο αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γιατρό Αγγελική Καράγιαννη στο Παραδείσι, η οποία ήταν η πρώτη που αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και καθοδήγησε την οικογένεια στις επόμενες κινήσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ογκολογικής μονάδας του Παίδων, αλλά και προς τον διοικητή του νοσοκομείου, Μανώλη Παπασάββα, για τη στήριξη που προσέφεραν.

«Παλεύαμε περίπου έναν χρόνο και τα καταφέραμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευχή όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται να επιστρέψουν σύντομα υγιή στις οικογένειές τους και στην καθημερινή ζωή.