ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ reloaded του Κώστα Λεϊμονή: Επιστρέφει στις 10 Ιουλίου στο θέατρο Βράχων

 Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη - Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Το βραβευμένο έργο "Εκτός Ύλης Reloaded" του Κώστα Λεϊμονή επιστρέφει στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου και στο θέατρο Βράχων. Ύστερα από την ασταμάτητη περσινή και φετινή του επιτυχία, με sold out παραστάσεις, όπου αυτό ανέβηκε (Ελλάδα, Βρυξέλλες, Τορόντο), το "Εκτός Ύλης Reloaded" κλείνει την συνολικά σεζόν του κάτω από τη "Σκιά των Βράχων". Το θεατρικό έργο, που παρουσιάστηκε με διθυραμβική αποδοχή στο Ευρωκοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2026 αλλά και στην ελληνική Βουλή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου το 2018, έρχεται να καθηλώσει το κοινό για μία ακόμα φορά, με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και τη σκηνοθετική σφραγίδα της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 21:00

Το έργο

Ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει για χρόνια και υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων, αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι, ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο στη Βουλή τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Έναν λόγο, που όμοιός του δεν έχει διαβαστεί ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου. Αφού έχει αναλογιστεί τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις του σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, εξομολογείται και παράλληλα απολογείται ενώπιον ενός λαού που τον πίστεψε, με την ελπίδα ότι –έστω και την τελευταία στιγμή– θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

«Το πρόβλημα ξεκινά από την στιγμή που η αξία του κοστουμιού ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά.»

Η παράσταση παρουσιάστηκε την περίοδο 2016-2018 (Θέατρο Αλκμήνη, Θέατρο Ιλίσια, περιοδεία στην Ελλάδα), στις 27 Μαρτίου 2018, την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, παρουσιάστηκε στον φυσικό της χώρο μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, το 2019 σε Βρυξέλλες και Στουτγκάρδη, τον Οκτώβριο 2025 στον Καναδά και τον Φεβρουάριο 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μία από τις αίθουσες του!

Σημείωμα σκηνοθέτριας

Όλα ξεκίνησαν, όταν έτυχε να διαβάσω ένα απόσπασμα του έργου στο ίντερνετ το 2015. Ενθουσιάστηκα! Ένας πολιτικός με κρίση συνείδησης; Ένας πολιτικός που θυσιάζει το χρήμα και την εξουσία στο βωμό της αλήθειας; Ένας πολιτικός που ξεπερνά τους φόβους και τον εγωισμό του και ζητά ταπεινά συγγνώμη από τον λαό που εξαπάτησε, αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό που αλλοτρίωσε; Δεν είχα διαβάσει απλώς ένα πολιτικό κείμενο. Οι προεκτάσεις του δεν ήταν μόνο έντονα κοινωνικές, αλλά και βαθιά προσωπικές, γιατί όπως έχει πει και ο Ισοκράτης «Το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτών που την κυβερνούν.»

Όσο θα βλέπουμε δίπλα μας ανθρώπους να σφαδάζουν κι εμείς, αντί να βοηθήσουμε, τους βγάζουμε φωτογραφία, όσο θα επιβραβεύεται στα ριάλιτι η αδιακρισία της κλειδαρότρυπας, όσο οι φυλές θα αποτελούν λόγο να χωρίζονται οι λαοί, κανείς μας δεν θα μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Θα υπογράφει πλέον επίσημα την αποποίηση των ευθυνών του σε αυτή τη γη. Όποιο κύκλωμα μάς θέλει με χαμηλά το κεφάλι, τόσο πιο ψηλά πρέπει να το ορθώνουμε. Κάθε κύκλωμα, εξάλλου, έχει την αντίστασή του.

Έτσι, ένιωσα τότε ότι ένας τέτοιος λόγος οφείλει να ακουστεί. Κι επειδή το να ακουστεί από κάποιον πολιτικό ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αποφασίσαμε με τον Κώστα και τον Γεράσιμο να «έρθει το βουνό στον Μωάμεθ». Έτσι κι έγινε και το βραβευμένο έργο πρωτοείδε το φως θεατρικής σκηνής το 2016 στο θέατρο Αλκμήνη.

Σήμερα, οκτώ χρόνια μετά από την πρώτη παρουσίασή του, επανερχόμαστε ακόμα πιο δυναμικά με το «Εκτός Ύλης reloaded» γιατί -δυστυχώς- ακόμα μας χρειάζεται απ’ ότι φαίνεται αυτός ο λόγος και η ανάγκη για αναμόρφωση, αρχικά ατομική κι έπειτα συλλογική, είναι επιτακτική.

Συγγραφικό σημείωμα

Το Εκτός ύλης αποτελεί προϊόν ενός πνιγμού, μιας ανάγκης για την αλήθεια, δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με τον ρεαλισμό, διότι μιλά για αυτήν ακριβώς την αλήθεια όσο οξύμωρο κι αν αυτό ακούγεται. Έναυσμα της συγγραφής η αγανάκτηση και η αδήριτη ανάγκη να βρεθεί ένας ή μία πολιτικός επιτέλους, οι οποίοι κάποια στιγμή θα ξεχάσουν τα κομψά ρούχα που τους «τυλίγουν» και θα θυμηθούν τον άνθρωπο που κρύβεται μέσα σε αυτά. Μιλάμε καθημερινά για ανθρώπους και έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά στη γωνία.

Οι γενιές του ’80 και του ’90 έχουν υποθηκευτεί. Όμως μια υποθήκη δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και ξεπούλημα, όσο υπάρχουν ακόμη φωνές, όσο υπάρχουν λόγοι που κρατούν την αισιόδοξη φλόγα του «μήπως και...» αναμμένη κι αυτές οι φωνές μπορούν να βρουν τον εκφραστή τους μέσα από τα παιδιά. Τα παιδιά της Ελλάδας, τα οποία αυτή τη στιγμή βλέπουν τη χώρα σαν καιόμενο φοίνικα, που περιμένει με ανεξάντλητη καρτερία κάποια στιγμή να αναγεννηθεί. Μόνο αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα...

Χαίρομαι πολύ που θα δοθεί στο θεατρικό κοινό η ευκαιρία να δει τους κυβερνώντες, όπως θα έπρεπε να είναι. Οφείλεται μία «συγγνώμη» εδώ και χρόνια σε έναν λαό που δοκιμάζεται. Μέσα από αλλεπάλληλες διαπιστώσεις, βρίσκουμε και τις απαντήσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε ή να μην ξανακάνουμε, για να δούμε αυτόν τον τόπο, που ονομάζουμε πατρίδα, να ανθίζει.

Εκτός ύλης ξανά, λοιπόν. Αναγνώσεις, διαβουλεύσεις, χαρά, δημιουργία, έμπνευση και όλα αυτά για να προσπαθήσουμε να βάλουμε μία ψηφίδα στη συλλογική προσπάθεια αναδημιουργίας των συνειδήσεών μας.

Πόσες φορές έχει τύχει σε μία παρέα να μιλήσουμε λογικά, ειλικρινά και αληθινά και να παρεξηγηθούμε; Να πειράξουμε, επειδή πολύ απλά τολμήσαμε να πούμε όχι αυτό που νιώθουμε μόνο, αλλά αυτό που ισχύει. Όμως η πλειοψηφία δε θέλει την αλήθεια, δεν τη χρειάζεται. Κι έτσι μένουν κάποιοι γραφικοί να προσπαθούν να πείσουν τους μη γραφικούς ότι 1+1 δεν κάνει 3 αλλά 2, όχι γιατί έτσι μας έμαθαν στο σχολείο, αλλά γιατί έτσι αποδεικνύεται στην ίδια τη ζωή.

Ευχαριστώ όλη την υπέροχη ομάδα και τον Γεράσιμο που καταφέρνει και συγκινεί τις ψυχές μας κάθε φορά που το ερμηνεύει. Επίσης, ευχαριστώ θερμά το θέατρο ΑΥΛΑΙΑ, που δείχνει έμπρακτα ότι αν η Τέχνη θέλει, μπορεί. Θα κλείσω με μία φράση από το αναθεωρημένο κείμενο, που κρύβει μέσα της αρκετό από τον πυρήνα του έργου: «Αν όλοι αγαπούσαμε όσο μισούμε, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος

Κριτικές για την παράσταση:

O Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είναι συγκλονιστικός, σαρωτικός και χειμαρρώδης. Αφοπλιστικά φυσικός στην εκφορά λόγου, αληθινός, πειστικότατος και καίριος.

Βίβιαν Μητσάκου

Theater Project 365.gr

Ο δυναμισμός που εξέπεμπε το κείμενο του Κώστα Λεϊμονή με το ανεπιτήδευτο, χειμαρρώδες ύφος του, εν συναρτήσει με το χαρακτηριστικό ταλέντο του Γεράσιμου Σκιαδαρέση να μιλά απευθείας στη ψυχή των θεατών, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη.

Βασίλης Τσερτσίδης

Townsendia.gr

Ένα κείμενο εύστοχο, ζωντανό, σύγχρονο και συνάμα διαχρονικό.

Λόγος αφοπλιστικός, εξομολογητικός, ειλικρινής και η κάθε λέξη μαχαιριά στο σύστημα, αλλά και σε όλους εμάς.

Έλενα Χατζοπούλου,

Sinwebradio.com

Με έναν εξαιρετικό ρυθμό και αφοπλιστική ειλικρίνεια, το έργο αγγίζει τους θεατές και τους καλεί να σκεφτούν τη δική τους στάση απέναντι στην εξουσία και την ηθική τους ευθύνη.

Ευθύμης Ιωαννίδης

Thessculture.gr

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης με την υποκριτική του δεινότητα, ενσαρκώνει τρομερή επιτυχία ολόκληρο τον συναισθηματικό κόσμο του χαρακτήρα.

Μια παράσταση που σίγουρα δεν φτάνει να αποτυπωθεί σε λέξεις, εγγράφεται όμως κατευθείαν στις ανθρώπινες συνειδήσεις.

Κατερίνα Τσουκάτου

Θέατρο.gr

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής

Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

Creative Agency: GridFox

Παραγωγή: Γίνονται έργα

Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης,

μαζί του οι: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος

Ημέρα & ώρα παράστασης: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 21:00

Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 17€ φοιτητικό, ανέργων, AMEA, πολυτέκνων

Διάρκεια: 70 λεπτά

Προπώληση: more. com & στα γραφεία του Φεστιβάλ (Κύπρου 50-54, Βύρωνας) και στο Παλιό Δημαρχείο Υμηττού (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1)

