Πρωταθλητής Ευρώπης στην χειροπάλη ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος έπειτα από συγκλονιστικό τελικό

Snapshot Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χειροπάλης 2026 στην κατηγορία Grand Masters άνω των 100 κιλών στο δεξί χέρι.

Κατά τη διάρκεια του τελικού, ο Τούρκος αντίπαλός του υπέβαλε επανειλημμένες ενστάσεις, αναγκάζοντας τον Χαραλαμπόπουλο να κερδίσει τον αγώνα τρεις φορές πριν οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα.

Ο Χαραλαμπόπουλος έχει συγκεντρώσει πάνω από 140 τίτλους στην καριέρα του και φέρει το προσωνύμιο «Βασιλιάς των Δυναμικών Αθλημάτων».

Ξεκίνησε από την ελληνορωμαϊκή πάλη και την άρση βαρών πριν αφιερωθεί στη χειροπάλη, όπου αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο πάνω από 25 χρόνια.

Το 2015 κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χειροπάλης στην κατηγορία ανδρών άνω των 100 κιλών στο αριστερό χέρι στην Κουάλα Λουμπούρ. Snapshot powered by AI

Ο Έλληνας αθλητής της χειροπάλης (μπρα ντε φερ) Γιώργος Χαραλαμπόπουλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, εδραιώνοντας την κυριαρχία της Ελλάδας στο άθλημα με μια ιστορική νίκη στην κατηγορία Grand Masters άνω των 100 κιλών στο δεξί χέρι.

Η επικράτησή του ωστόσο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η πλευρά του Τούρκου αντιπάλου του κατέθεσε επανειλημμένες ενστάσεις κατά τη διάρκεια του τελικού, γεγονός που ανάγκασε τον Χαραλαμπόπουλο να κερδίσει τον αγώνα τρεις συνεχόμενες φορές προτού οι κριτές οριστικοποιήσουν το αποτέλεσμα.

Greek George Charalambopoulos is the European champion in hand-to-hand wrestling. He humiliated the Turk and climbed to the first step of the podium. pic.twitter.com/VRgiIz84PA — well-meaning (@FreshSummerWind) May 13, 2026

Γεννημένος στην Αθήνα στις 25 Ιανουαρίου 1975, ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος έχει χτίσει μια από τις πιο σπουδαίες καριέρες στην ιστορία της χειροπάλης. Έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους από 140 τίτλους στην πορεία του, έχει κερδίσει απόλυτα δίκαια το προσωνύμιο «Βασιλιάς των Δυναμικών Αθλημάτων».

Η διαδρομή του προς την κορυφή του συγκεκριμένου αθλήματος υπήρξε ιδιαίτερα αντισυμβατική. Ξεκίνησε με την ελληνορωμαϊκή πάλη σε ηλικία οκτώ ετών και στην εφηβεία του μεταπήδησε στην άρση βαρών, εκπροσωπώντας μάλιστα τη χώρα μας με την εθνική ομάδα. Σε ηλικία δεκαεπτά ετών κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ παίδων, ενώ το 1995 αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία ανδρών άνω των 95 κιλών σε αγώνα σωματοδόμησης στη Λαμία.

Παρόλα αυτά, η χειροπάλη εξελίχθηκε στο πραγματικό του πάθος, καθώς αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο για περισσότερα από 25 χρόνια. Η μεγάλη παγκόσμια καταξίωσή του ήρθε το 2015, όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειροπάλης στην Κουάλα Λουμπούρ, στην κατηγορία ανδρών άνω των 100 κιλών στο αριστερό χέρι.

Διαβάστε επίσης