Ο Φάρατζ αγόρασε ακίνητο £1,4 εκατ. αφού είχε λάβει δωρεά £5 εκατ. από μεγιστάνα των κρύπτο

Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, αγόρασε ένα ακίνητο αξίας 1,4 εκατομμυρίων λιρών με μετρητά λίγες εβδομάδες αφού έλαβε μια δωρέα 5 εκατομμύριων λιρών (περίπου 5,7 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με κτηματολογικά στοιχεία που εξέτασε το Sky News.

Λίγες ημέρες μετά την απροσδόκητη επιτυχία του Reform UK στις τοπικές εκλογές σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία που πυροδότησαν πρωτοφανή κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό των Εργατικών ενεργοποιώντας τους εσωκομματικούς αντιπάλους του Βρετανού πρωθυπουργού να αξιώσουν την άμεση παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, αποκαλύπτεται ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ προσανατολίζεται σε αγορές ακινήτων με τίμημα διόλου ευκαταφρόνητο.

Η αγορά του ακινήτου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024, έγινε λίγες εβδομάδες πριν ο Φάρατζ ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου το 2024, όπως είχε αποκαλύψει ο Guardian. Τον επόμενο μήνα, ο 62χρονος Φάρατζ εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής.

Εκπρόσωπος του κόμματος Reform UK δήλωσε ότι η χρονολογία της δωρεάς και της αγοράς του ακινήτου είναι ξεκάθαρη. «Η διαδικασία προσφοράς και αγοράς του ακινήτου ξεκίνησε πριν από τη δωρεά. Ο κ. Φάρατζ είχε ήδη περάσει έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων πριν λάβει τη δωρεά. Η αγορά, επομένως, προχώρησε ανεξάρτητα από αυτήν».

Η κοινοβουλευτική επιτροπή της Βρετανίας έχει ξεκινήσει έρευνα για το εάν ο Φάρατζ παραβίασε τους σχετικούς κανόνες του βρετανικού κοινοβουλίου, δεχόμενος το δώρο 5 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο δεν δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Κρίστοφερ Χάρμπορν, δισεκατομμυριούχος κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη, ο οποίος έχει καταστεί ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του κόμματος Reform UK, έδωσε τα χρήματα στον Φάρατζ πριν από τις εκλογές του 2024.

Τι προβλέπουν οι σχετικοί κανόνες του βρετανικού κοινοβουλίου

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου, «οι νέοι βουλευτές θα πρέπει να δηλώνουν όλα τα τρέχοντα οικονομικά τους συμφέροντα, καθώς και τυχόν δηλωτέα οφέλη (εκτός από τα εισοδήματα) που έλαβαν κατά τους 12 μήνες πριν από την εκλογή τους και εντός ενός μήνα από την εκλογή τους».

Το κόμμα Reform UK αρνείται οποιαδήποτε παράβαση και ισχυρίζεται ότι τα χρήματα ήταν «προσωπική, άνευ όρων δωρεά» που δεν είχε σχέση με την πολιτική.

Από την πλευρά του, ο Φάρατζ μιλώντας για το δώρο, είπε: «Είμαι πολιτικός της σύγχρονης εποχής που έχει δεχτεί τις περισσότερες σωματικές επιθέσεις και παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις προς το υπουργείο Εσωτερικών και την αστυνομία για προστασία και βοήθεια, δεν την έχω δεχτεί. Αυτά τα χρήματα είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου και να προστατευθώ για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Η Εκλογική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να διερευνήσει την πληρωμή προς τον ηγέτη του κόμματος Reform UK.

Ο Κρίστοφερ Χάρμπορν πραγματοποίησε, επίσης, μια ξεχωριστή δωρεά ύψους 9 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 10.3 εκατ. ευρώ) στο Reform UK τον Αύγουστο του 2025, την μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά προς πολιτικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου από εν ζωή πρόσωπο.

Οι κανόνες ορίζουν ότι οι δωρεές πρέπει να δηλώνονται εάν «μπορεί να θεωρηθεί από τρίτους ότι σχετίζονται με την ιδιότητα του βουλευτή ή με τις κοινοβουλευτικές ή πολιτικές δραστηριότητες του βουλευτή».

Διαβάστε επίσης