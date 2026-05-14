Κατζ: Το Ισραήλ θα αναλάβει εκ νέου δράση στο Ιράν εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του

Ανολοκλήρωτη σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ είναι η αποστολή της χώρας του στο Ιράν και δεν αποκλείονται σύντομα περαιτέρω ενέργειες.

Ο Κατζ σε δηλώσεις του την Πέμπτη, ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο και θα αναλάβει εκ νέου δράση εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του.

«Το Ιράν έχει υποστεί εξαιρετικά σοβαρά πλήγματα τον περασμένο χρόνο - και όμως η αποστολή μας δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τους στόχους της εκστρατείας. Όπως έχω πει στο παρελθόν - είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα ότι σύντομα μπορεί να μας ζητηθεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτών των στόχων», είπε ο Kατζ.

Ο Ισραηλινός υπουργός είπε προηγουμένως ότι η χώρα του υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον, αλλά ότι μπορεί επίσης να χρειαστεί σύντομα δράση για την εξάλειψη της «υπαρξιακής απειλής» του Ιράν.

Διαβάστε επίσης