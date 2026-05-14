Ρόδος: Στο εδώλιο χρήστης social media που καλούσε σε δολοφονία του πρωθυπουργού

Μια ανάρτηση στο Facebook, με φράσεις-κάλεσμα για θάνατο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προκάλεσε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μόλις δύο μέρες μετά τη δημοσίευσή της.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιθώριο του υπουργικού συμβουλίου της 29ης Απριλίου ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης είχε σημειώσει μιλώντας γενικά για την τοξικότητα του διαδικτύου:

Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά, στην περίπτωση που το κρίνουμε, κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτό είναι κάτι, κ. Υπουργέ, το οποίο πρέπει να το δούμε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου οδηγείται την προσεχή Δευτέρα υπόθεση που προέκυψε από ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και η οποία, κατά το κατηγορητήριο, ξεπερνά τα όρια του έντονου πολιτικού σχολίου και εισέρχεται στο πεδίο της ποινικά κολάσιμης δημόσιας προτροπής.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» της Ρόδου, κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία, παραπέμποντας στη δικαστική κρίση μια υπόθεση που αναδεικνύει τόσο τη βαρύτητα των δημόσιων παροτρύνσεων βίας στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και τα όρια που χαράσσει ο ποινικός νόμος σε σχέση με τη διαδικτυακή ρητορική.



Η υπόθεση έχει ως αφετηρία μια δημοσίευση στο Facebook, που φέρεται να αναρτήθηκε στις 16 Ιουνίου 2023 από ημεδαπό. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αναδημοσίευσε στο προφίλ του είδηση από ειδησεογραφικό μέσο, η οποία αφορούσε δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κείμενο που συνόδευσε την αναδημοσίευση αυτή είναι εκείνο που, κατά το κατηγορητήριο, δίνει στην υπόθεση την ποινική της διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», οι φράσεις που αναρτήθηκαν είχαν ως εξής: «Εκτελέστε τον όπου πετύχετε αυτόν και τους βουλευτές του γιατί όχι και τους ψηφοφόρους του. Εγκληματίες καθάρματα. Θάνατος ρε μπάσταρδοι».

Το κείμενο αυτό, σύμφωνα με την κατηγορία, δεν αποτελεί έκφραση πολιτικής δυσαρέσκειας αλλά συνιστά δημόσια προτροπή σε πράξεις φόνου κατά συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου, κατά εκλεγμένων βουλευτών και κατά πολιτών που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η καταγγελία και η ενεργοποίηση της Δίωξης

Η ερευνητική διαδικασία ξεκίνησε 2 ημέρες μετά την ανάρτηση. Στις 18 Ιουνίου 2023, ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτέλεσε την αφετηρία των ερευνητικών ενεργειών. Μέσα από τη διαδικασία ταυτοποίησης και τεχνικής διερεύνησης, οι αρχές κατέληξαν στον ημεδαπό που αντιμετωπίζει σήμερα την κατηγορία της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων.

Η ανάρτηση, κατά την εισαγγελική αποτίμηση, απευθυνόταν δημόσια σε αόριστο αριθμό προσώπων, τόσο στους ακολούθους του συγκεκριμένου προφίλ όσο και στο ευρύτερο κοινό των χρηστών της πλατφόρμας. Αυτός ακριβώς ο δημόσιος χαρακτήρας της, σε συνδυασμό με το περιεχόμενό της, κρίθηκε ότι έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

Η στάση του κατηγορούμενου

Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος εξεταζόμενος φέρεται να αποδέχτηκε ότι υπήρξε υπερβολικός στις αναρτήσεις του, αποδίδοντας την ένταση στη γενικότερη κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, επιχείρησε να μειώσει τη δυνητική απήχηση της δημοσίευσης, ισχυριζόμενος περιορισμένη επιρροή και μικρό βαθμό ανταπόκρισης εκ μέρους άλλων χρηστών.

Το επιχείρημα αυτό, ωστόσο, δεν φέρεται να επαρκεί για να αποτρέψει την παραπομπή σε δίκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική αξιολόγηση, η δυνητική εμβέλεια της ανάρτησης σε ανοιχτή πλατφόρμα δεν καθορίζεται από τον αριθμό των αντιδράσεων που εν τέλει καταγράφηκαν, αλλά από το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτήν ήταν δυνητικά ανοιχτή σε οποιονδήποτε χρήστη.





Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

