Απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες

Έντονες αντιδράσεις και αντικρουόμενες απόψεις καταγράφονται στο γκάλοπ του Newsbomb σχετικά με την πρόταση για απαγόρευση χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από το 2027

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νεαρός κοιτά το κινητό του ενώ βρίσκεται στο δρόμο

  • Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορευτεί η χρήση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Το μέτρο στοχεύει στην προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, αντιμετωπίζοντας το άγχος και την πίεση από τα κοινωνικά δίκτυα.
  • Στο γκάλοπ του Newsbomb καταγράφονται αντικρουόμενες απόψεις, με κάποιους να υποστηρίζουν το μέτρο και άλλους να το θεωρούν υπερβολικό ή μη αποτελεσματικό.
  • Υπάρχουν προτάσεις για πιο ήπιες παρεμβάσεις αντί για καθολική απαγόρευση, που να περιορίζουν την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.
  • Η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των παιδιών και την ελευθερία έκφρασής τους θεωρείται δύσκολη από πολλούς συμμετέχοντες στη συζήτηση.
Συζητήσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω TikTok, σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορευτεί η χρήση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο πρωθυπουργός, χρησιμοποιώντας και τη φράση «6-7», ανέφερε ότι το μέτρο στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων, επικαλούμενος ανησυχίες γονέων αλλά και εμπειρίες νέων σχετικά με το άγχος, την πίεση και τη συνεχή έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα.

Το ζήτημα, ωστόσο, διχάζει, για τον λόγο αυτό το Newsbomb πραγματοποίησε γκάλοπ, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις πολιτών διαφορετικών ηλικιών σχετικά με το κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο θεωρείται αναγκαίο, αποτελεσματικό ή υπερβολικό, καθώς και το πώς επηρεάζει την καθημερινότητα και την ελευθερία έκφρασης των εφήβων.

Μια νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για την ψυχική υγεία των παιδιών, σημειώνοντας πως «είναι κάτι που θεωρώ πως θα προστατέψει τη ψυχική υγεία των παιδιών».

Άλλος ερωτηθείς εμφανίστηκε πιο ουδέτερος, τονίζοντας ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τη χρήση των social media: «Οι υπόλοιποι φαντάζομαι μπορούν να το διαχειριστούν και το τι θα βλέπουν και σε τι ποσότητα μέσα στη μέρα, οπότε οι μεγαλύτεροι δεν θα έχουν πρόβλημα».

Αντίθετα, ένας άνδρας εξέφρασε ξεκάθαρη αντίθεση στο μέτρο, λέγοντας: «Είμαι κατά. Τα social media είναι προβληματικά στα παιδιά, αλλά μια απαγόρευση δεν είναι η λύση».

Παρόμοια άποψη είχε και ένας 15χρονος, ο οποίος τόνισε τη χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα: «Τα social media είναι αρκετά χρήσιμα για πολλά άτομα… το θεωρώ λίγο παράλογο να απαγορεύεις επειδή κάποιοι γονείς δεν βάζουν όριο στα παιδιά τους».

Ένας νεαρός πρότεινε πιο ήπιες παρεμβάσεις αντί για καθολική απαγόρευση: «Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι όλη η απαγόρευση, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια μέτρα που να εξασφαλίζουν ότι το παιδί δεν θα βλέπει ακατάλληλο περιεχόμενο».

Θετική εμφανίστηκε και μια άλλη νεαρή, η οποία υποστήριξε ότι το μέτρο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά: «Ναι, νομίζω πως είναι κάτι θετικό για τα παιδιά, πως βοηθάει πολύ με την ψυχολογία των παιδιών και γενικά την παιδεία. Δεν το βλέπω σαν κάτι αρνητικό».

Σκεπτικισμό εξέφρασε και ένας μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας, σημειώνοντας πως «ίσως ξινήσουν λίγο, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι καλή απόφαση».

Τέλος, ένας ακόμη νεαρός στάθηκε στη δυσκολία της ισορροπίας ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία: «Από τη μια είναι επικίνδυνο, από την άλλη παιδιά είναι, πρέπει να μιλάνε κιόλας κάπως. Η ιδέα του να έχεις έναν τρόπο να μιλάς ελεύθερα με ασφάλεια είναι δύσκολο».

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός σχετικά με την απαγόρευση ανέφερε: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

O πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

Τώρα που έχω την προσοχή σας. Παιδιά γεια σας!

Αυτό το βίντεο δεν θα είναι ούτε top ούτε viral.

Υπάρχει όμως σοβαρός λόγος που θέλω να σας πω κάτι από εδώ. Θέλω σας μιλήσω ειλικρινά. Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλοι μου λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Ότι το παιδί τους δεν κοιμάται καλά, αγχώνεται εύκολα, είναι συνεχώς στο κινητό.

Μιλάω όμως με πολλές και με πολλούς από εσάς. Πολλά παιδιά μου λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, από τα σχόλια, από την πίεση να είναι συνέχεια εκεί. Και η επιστήμη είναι σαφής. Όταν ένα παιδί περνά ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζεται.

Γι' αυτό και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο. Να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών.

Η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη Ιανουαρίου του 2027.

Η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία. Είμαι σίγουρος όμως ότι δε θα είναι και η τελευταία. Στόχος μας είναι να πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί μικρότεροι θα θυμώσετε μαζί μου. Αν ήμουν στην ηλικία σας, ίσως το ίδιο θα ένιωθα κι εγώ. Αλλά ο ρόλος μας και ο δικός μου δεν είναι να είμαστε πάντα ευχάριστοι.

Αλλά κι ακόμα αν σήμερα διαφωνείτε, θέλω απλά να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με τις φίλες σας και τους φίλους σας. Αν κάτι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αγχωμένοι, χειρότερα, λιγότερο καλοί από αυτό που πραγματικά είμαστε, τότε ίσως αξίζει να μπει ένα φρένο. Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, πηγή γνώσης, πηγή δημιουργίας.

Ο εθιστικός όμως σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στη δική σας προσοχή, στο πόσο καιρό εσείς περνάτε μπροστά στην οθόνη του κινητού και στερείται τη δική σας αθωότητα και ελευθερία, κάπου πρέπει να σταματήσει.

Και θέλω να πω κάτι στους γονείς. Κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δικιά σας παρουσία. Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο.

