Ολλανδία: Την «έφαγε» το photoshop - Μια φιλτραρισμένη φωτογραφία κόστισε την αποπομπή από το κόμμα

Η αμφιλεγόμενη λαμπερή εμφάνισή της οδήγησε σε διαμάχη για τη φωτογραφία, η οποία οδήγησε στην αποβολή Ολλανδής δημοτικής συμβούλου

Μιχάλης Παπαδάκος

Μια πολιτικός το... παράκανε χρησιμοποιώντας τα φίλτρα των εφαρμογών των social media κι ανάρτησε μια φωτογραφία της, που ήταν εντελώς παραλλαγμένη από την πραγματική της εικόνα. Αυτό αποτέλεσε το κύκνειο άσμα της στο κόμμα της, το ολλανδικό Leefbaar Rotterdam.

Η Πατρίσια Ράιχμαν δημοσίευσε τη φωτογραφία σε μια τοπική εφημερίδα στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας για την εκλογή της στο δημοτικό συμβούλιο του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Ωστόσο, όταν εξελέγη παρουσιάστηκε μια... άλλη!

Η εικόνα που δημοσίευσε η Ράιχμαν έδειχνε μια νεαρή ξανθιά γυναίκα που φαίνεται αρκετές δεκαετίες νεότερη από την πραγματική Πατρίσια Ράιχμαν. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι «πείραξε» ελαφρώς τη φωτογραφία, όμως το οπτικό αποτέλεσμα την διέψευσε και την εξέθεσε ανεπανόρθωτα.

«Το δοκίμασα σε ένα διαδικτυακό εργαλείο για να αυξήσω τον αριθμό των pixel. Είναι πραγματικά η φωτογραφία μου. Αυτή είμαι πραγματικά εγώ» είπε η Ράιχμαν και πρόσθεσε: «Είμαι λίγο διαφορετική αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό οφείλεται στα φάρμακα που παίρνω. Αυτό θα τελειώσει σύντομα».

Η Ράιχμαν προς υπεράσπισή της, είπε ότι συνήθως φαίνεται πολύ νέα για την ηλικία της και συχνά την περνούν λανθασμένα ως την κοπέλα του γιου της! «Συνήθως φαίνομαι πολύ νέα για την ηλικία μου. Όταν βγαίνω με τον γιο μου, ο κόσμος νομίζει ότι είμαι η κοπέλα του. Ακούω πολύ συχνά ότι φαίνομαι πολύ νέα για την ηλικία μου», πρόσθεσε.

Δυστυχώς για τη Ράιχμαν, το πολιτικό της κόμμα δεν έχει πιστέψει την δικαιολογία.

«Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για εργασία αποδεικνύονται ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει βάση εμπιστοσύνης για τη συνέχιση της συνεργασίας», αναφέρει η δήλωση της παράταξης Leefbaar Rotterdam.

«Η φωτογραφία έχει σαφώς υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη και δεν αποτελεί ρεαλιστική απεικόνιση» Το κόμμα αρχικά ζήτησε από τη δημοτική σύμβουλο να παραιτηθεί, αλλά η Ράιχμαν αρνήθηκε.

Το Leefbaar Rotterdam, που μεταφράζεται ως «Βιώσιμο Ρότερνταμ», ανακάλεσε στη συνέχεια την ιδιότητα μέλους του κόμματος της Ράιχμαν και την απέλυσε.

Το εξωφρενικό φιάσκο έκανε το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χλευαστικά σχόλια.

«Πρακτικά δίδυμα», έγραψε αστειευόμενος κάποιος στο Instagram.

«“Αύξησε τον αριθμό των pixel” σε τι; Μια άλλη πραγματικότητα;” αστειεύτηκε κάποιος άλλος.

«Υπάρχει πάντα μια λογική εξήγηση για τα πάντα, είναι μια έμφυτη πολιτική», έγραψε έτερος χρήστης.

«Δεν είναι καν το ίδιο χρώμα ματιών», επεσήμανε ένας άλλος.

«Σίγουρα, είναι η «φαρμακευτική αγωγή» που την κάνει να μοιάζει με 59 ετών στην πραγματική ζωή. Όχι το γεγονός ότι είναι 59», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

