Ύπνος με κουβέρτα το καλοκαίρι: Τι λένε οι επιστήμονες για αυτή τη συνήθεια;

Οι συνήθειες κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούν να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ορισμένοι μετά βίας μπορούν να ανεχτούν τη ζέστη που δημιουργεί ένα λεπτό σεντόνι κατά τις καυτές νύχτες του καλοκαιριού, ενώ άλλοι δεν μπορούν να κοιμηθούν χωρίς να είναι εντελώς καλυμμένοι, ακόμη και σε εκείνες τις βραδιές που η ζέστη γίνεται αποπνικτική.

Αυτές οι διαφορές δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα γούστα και τη σωματική άνεση του καθενός, αλλά και με ψυχολογικές, ακόμη και επιστημονικές πτυχές. Και αυτό γιατί αυτή η συμπεριφορά, η οποία για πολλούς μπορεί να φαίνεται ως μια απλή συνήθεια, έχει μια επιστημονική εξήγηση που σχετίζεται με τη χαλάρωση του σώματος και του μυαλού.

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