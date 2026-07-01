Η επική απάντηση που έδωσε επιχειρηματίας σε πελάτη επειδή έκλεισε το εστιατόριο για δύο εβδομάδες

Ένα στιγμιότυπο συνομιλίας ανάμεσα σε πελάτη και εστιατόριο έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο της εστίασης και το δικαίωμα των εργαζομένων στην ξεκούραση.

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