Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος με 530 χλμ. διάμετρο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σώμα αυτό παρουσιάζει ένα εσωτερικό διαφοροποιημένο σε στρώματα, πολύ παρόμοιο με αυτό των γήινων πλανητών, όπως ο δικός μας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος με 530 χλμ. διάμετρο
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  • Ο αστεροειδής Vesta έχει διάμετρο περίπου 530 χιλιόμετρα και είναι ο μεγαλύτερος αστεροειδής της ζώνης μεταξύ Άρη και Δία.
  • Διαθέτει εσωτερική δομή σε στρώματα, παρόμοια με αυτή των γήινων πλανητών, με πυρήνα, μανδύα και φλοιό.
  • Η επιφάνειά του περιλαμβάνει τον τεράστιο κρατήρα Rheasilvia διαμέτρου 460 χιλιομέτρων με κεντρικό ύψωμα ύψους 20 χιλιομέτρων.
  • Η πρόσκρουση που δημιούργησε τον κρατήρα Rheasilvia συνέβη πριν από περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια και προκάλεσε την αποκόλληση περίπου του 1% του όγκου του Vesta.
  • Το διαστημικό σκάφος Dawn επισκέφθηκε τον Vesta, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του γεωλογία και τη θέση του ως πλωτό διαστημικό εργαστήριο.
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Για πολύ καιρό ο τίτλος του μεγαλύτερου αστεροειδούς του ηλιακού συστήματος ανήκε σε άλλο σώμα, αυτό όμως άλλαξε το 2006.

Εκείνη την εποχή, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση κατέταξε επίσημα τη γιγάντια Δήμητρα ως πλανήτη νάνο, αφήνοντας ένα ιστορικό κενό. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιβλητικός αστεροειδής Vesta πήρε τον τίτλο του μεγαλύτερου αντικειμένου της κατηγορίας του στο ηλιακό σύστημα, εδραιώνοντας τον εαυτό του ως ένα πραγματικό πλωτό διαστημικό εργαστήριο.

Αυτός ο κολοσσός του διαστήματος, γνωστός τεχνικά στην επιστημονική κοινότητα ως (4) Vesta, έχει κύρια διάμετρο περίπου 530 χιλιομέτρων.

Ο όγκος και τα φυσικά χαρακτηριστικά του τον καθιστούν το δεύτερο αντικείμενο με τη μεγαλύτερη μάζα σε ολόκληρη τη ζώνη, συγκεντρώνοντας περίπου το 9% της συνολικής μάζας της εν λόγω περιοχής.

Η σημασία αυτού του βραχώδους σώματος είναι τόσο μεγάλη, ώστε κάποτε το επισκέφθηκε το διαστημικό σκάφος Dawn. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σώμα αυτό παρουσιάζει ένα εσωτερικό διαφοροποιημένο σε στρώματα, πολύ παρόμοιο με αυτό των γήινων πλανητών, όπως ο δικός μας.

Παρατηρήθηκε στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε στις 29 Μαρτίου 1807 από την πόλη της Βρέμης από τον διακεκριμένο Γερμανό γιατρό και φυσικό Χάινριχ Βίλχελμ Όλμπερς. Αυτός ο ερευνητής, του οποίου τα μεγάλα ενδιαφέροντα τον οδήγησαν να μελετήσει σε βάθος την τροχιά των κομητών, κατάφερε να εντοπίσει αυτό το λαμπερό αντικείμενο στον ουρανό. Ο επιστήμονας ονόμασε το σώμα «Vesta», από τη ρωμαϊκή παρθένα θεά του σπιτιού, ακολουθώντας μια πρόταση του διάσημου μαθηματικού Καρλ Φρίντριχ Γκάους.

Κατά τη διάρκεια των 38 ετών που ακολούθησαν αυτή την ανακάλυψη, οι αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κανένα άλλο παρόμοιο σώμα στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, οι τέσσερις αστεροειδείς που ήταν γνωστοί εκείνη την εποχή καταγράφονταν επίσημα ως ανεξάρτητοι πλανήτες. Κάθε ένα από αυτά τα σώματα είχε το δικό του σύμβολο, ενώ αυτό του γίγαντα συνήθως απεικονιζόταν με τη μορφή βωμού. Οι σύγχρονες παρατηρήσεις έδειξαν ότι η τροχιά του γύρω από τον Ήλιο βρίσκεται μεταξύ του Άρη και του Δία, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο κάθε τρεισήμισι γήινα έτη.

Η γεωλογία αυτού του ουράνιου σώματος είναι συναρπαστική, καθώς διαθέτει εσωτερική δομή που χωρίζεται σε πυρήνα, μανδύα και φλοιό. Αυτή η στρωματοποιημένη διάταξη αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό που το φέρνει σε άμεση ομοιότητα με την εσωτερική δομή της Γης ή της Αφροδίτης.

Παρά το κολοσσιαίο του μέγεθος, το σώμα παρουσιάζει μια μεγάλη κοιλότητα στον πόλο του, η οποία δεν επιτρέπει την ταξινόμησή του ως τέλειου σφαιροειδούς. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ειδικοί που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να θεωρείται αστεροειδής λόγω όλων των παραπάνω, αλλά επί του παρόντος έχει αυτή την ταξινόμηση. Επιπλέον, το ουράνιο σώμα ξεχωρίζει ως το πιο λαμπερό του είδους του, φτάνοντας να είναι ορατό με γυμνό μάτι σε ιδανικές συνθήκες νυχτερινού ουρανού.

Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της επιφάνειας είναι ένας τεράστιος κρατήρας διαμέτρου 460 χιλιομέτρων, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον νότιο πόλο και έχει ονομαστεί Rheasilvia. Αυτή η γιγαντιαία κοιλότητα καταλαμβάνει το 80% της συνολικής διαμέτρου του ουράνιου σώματος και διαθέτει ένα εκπληκτικό κεντρικό ύψωμα.

Στην καρδιά αυτής της πρόσκρουσης υψώνεται μια κεντρική κορυφή που φτάνει περίπου τα 20 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι από την πρόσκρουση που προκάλεσε αυτό το ίχνος αποκόπηκε περίπου το 1% του συνολικού όγκου του ουράνιου σώματος πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Πολλά θραύσματα που προέκυψαν από αυτή τη σύγκρουση κατέληξαν να ταξιδεύουν στο διάστημα και να προσκρούουν στη Γη με τη μορφή μετεωριτών.

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