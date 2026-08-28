Η Μέρι Πόπινς της Βόρειας Κορέας: Παράγγειλε κοστούμι της νταντάς και δεν πίστευε τι παρέλαβε

Μια μητέρα από τη Μελβούρνη έμεινε άναυδη όταν άνοιξε το πακέτο που είχε παραγγείλει για την 10χρονη κόρη της, η οποία ήθελε να ντυθεί Μέρι Πόπινς για τη σχολική «Μπουκ Γουίκ» στην Αυστραλία.

Αντί για τη στολή της διάσημης νταντάς, η οικογένεια παρέλαβε ένα κοστούμι που παρέπεμπε στον Κιμ Γιονγκ Ουν, μεταξύ άλλων και μια μάσκα με τη μορφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Η μητέρα είχε παραγγείλει την Κυριακή 23 Αυγούστου από την Κοστουμ Μποξ μια στολή «Μιούζικαλ Νάνι Ντελούξ», αξίας 59,99 αυστραλιανών δολαρίων. Η στολή περιλάμβανε τα χαρακτηριστικά ρούχα και αξεσουάρ της Μέρι Πόπινς.

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