Ηλιακός άνεμος θα χτυπήσει τη Γη με ταχύτητα άνω των 600 χλμ./δευτερόλεπτο - Τι θα συμβεί

Snapshot Η Γη δέχεται ρεύμα ηλιακού ανέμου με ταχύτητα άνω των 600 χλμ/δευτ. από στεμματική οπή στον Ήλιο.

Το φαινόμενο ενδέχεται να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, τη χαμηλότερη ένταση στην κλίμακα G1-G5.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα G1 μπορεί να προκαλέσει μικρές διαταραχές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και περιορισμένες επιπτώσεις στα δορυφορικά συστήματα.

Υπό ευνοϊκές συνθήκες, το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση πολικού σέλαος σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Η εξέλιξη εξαρτάται από την ταχύτητα, πυκνότητα και μαγνητικό προσανατολισμό του ηλιακού ανέμου. Snapshot powered by AI

Η Γη εισέρχεται σε ένα έντονο ρεύμα ηλιακού ανέμου που προέρχεται από μια στεμματική οπή στην ατμόσφαιρα του Ήλιου. Η ταχύτητα του ρεύματος έχει ήδη ξεπεράσει τα 600 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ενώ η πίεσή του αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, τη χαμηλότερη βαθμίδα στην κλίμακα έντασης που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αυτών των φαινομένων. Τι σημαίνει, όμως, αυτό και ποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει για τον πλανήτη μας;

Τι είναι ο ηλιακός άνεμος

Ο ηλιακός άνεμος είναι ένα συνεχές ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως πρωτονίων και ηλεκτρονίων, τα οποία εκπέμπονται από τον Ήλιο και διαχέονται στο διαπλανητικό διάστημα. Τα σωματίδια αυτά κινούνται με υψηλές ταχύτητες και φτάνουν ακόμη και στη Γη, όπου αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό της πεδίο.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η μαγνητόσφαιρα της Γης λειτουργεί ως ασπίδα, εκτρέποντας τα περισσότερα ηλιακά σωματίδια. Όταν, ωστόσο, ο ηλιακός άνεμος γίνεται ταχύτερος ή εντονότερος, η αλληλεπίδραση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση και να προκαλέσει μαγνητικές διαταραχές.

Τι είναι η στεμματική οπή

Η στεμματική οπή είναι μια περιοχή της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου, η οποία ονομάζεται στέμμα και εμφανίζεται πιο σκοτεινή στις εικόνες υπεριώδους ακτινοβολίας και ακτίνων Χ.

Χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή πυκνότητα και από μαγνητικές γραμμές που εκτείνονται προς το διάστημα, επιτρέποντας στα ηλιακά σωματίδια να διαφεύγουν ευκολότερα. Οι περιοχές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν ρεύματα ηλιακού ανέμου ιδιαίτερα υψηλής ταχύτητας, τα οποία φτάνουν στη Γη αφού διασχίσουν το διάστημα.

Ένα τέτοιο ρεύμα είναι αυτό που επηρεάζει αυτήν τη στιγμή τον πλανήτη μας.

Τι είναι η γεωμαγνητική καταιγίδα

Η γεωμαγνητική καταιγίδα είναι μια διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης, η οποία προκαλείται από την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο και το μαγνητικό πεδίο που μεταφέρουν τα σωματίδια από τον Ήλιο.

Τα φαινόμενα αυτά ταξινομούνται σε μια κλίμακα από G1 έως G5, με την κατηγορία G1 να αντιστοιχεί σε ασθενή καταιγίδα και την G5 σε ακραία.

Μια γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1 μπορεί να προκαλέσει μικρές διακυμάνσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, περιορισμένες επιπτώσεις στα δορυφορικά συστήματα και, υπό ευνοϊκές συνθήκες, εμφάνιση πολικού σέλαος σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από ό,τι συνήθως.

Προς το παρόν, το ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά μια ασθενή καταιγίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθούν απαραίτητα όλες αυτές οι επιπτώσεις ούτε ότι αναμένονται εκτεταμένα προβλήματα.

Η εξέλιξη του φαινομένου θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα και την πυκνότητα του ηλιακού ανέμου, αλλά και από τον προσανατολισμό του μαγνητικού πεδίου που μεταφέρει το ρεύμα των σωματιδίων.