Άνοιξε μια τρύπα στον Ήλιο και «κοιτάζει» τη Γη - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

Snapshot Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα προκαλεί ρεύμα ηλιακού ανέμου που αναμένεται να φτάσει στη Γη μεταξύ 7 και 8 Νοεμβρίου.

Πιθανές γεωμαγνητικές καταιγίδες κατηγορίας G1 και G2 μπορεί να προκαλέσουν προσωρινές διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Το πολικό σέλας μπορεί να γίνει ορατό σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, ανάλογα με την ένταση της ροής των ηλιακών σωματιδίων.

Οι στεμματικές οπές είναι περιοχές χαμηλής πυκνότητας πλάσματος στον Ήλιο που επιτρέπουν τη διαφυγή φορτισμένων σωματιδίων στο Διάστημα.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες G1 και G2 προκαλούν μικρές έως μέτριες επιπτώσεις σε τεχνολογικά συστήματα και ευνοούν την εμφάνιση του πολικού σέλαος. Snapshot powered by AI

Μια νέα διαταραχή από τον Ήλιο κατευθύνεται προς τη Γη, με αιτία μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη περιοχή από την οποία διαφεύγει ένα ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων, το οποίο ταξιδεύει στο Διάστημα με τη μορφή του ηλιακού ανέμου.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που αναμένονται είναι το πολικό σέλας, το οποίο θα μπορούσε να γίνει ορατό σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη. Η εμφάνισή του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την πραγματική ένταση της ροής των ηλιακών σωματιδίων και από τις συνθήκες αλληλεπίδρασής τους με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Επομένως, δεν πρόκειται για ένα γεγονός που προμηνύει σοβαρές ή εκτεταμένες επιπτώσεις στην καθημερινότητα, αλλά για ένα φυσικό φαινόμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω των πιθανών επιδράσεών του στο διαστημικό περιβάλλον γύρω από τον πλανήτη μας.

Τι είναι η στεμματική οπή στον Ήλιο;

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη δομή του άστρου μας. Ο Ήλιος περιβάλλεται από διάφορα στρώματα αερίων, με το εξωτερικότερο να ονομάζεται ηλιακό στέμμα.

Ακριβώς σε αυτή την περιοχή σχηματίζονται οι στεμματικές οπές. Δεν πρόκειται για πραγματικές τρύπες ή ανοίγματα στην επιφάνεια του Ήλιου, αλλά για τεράστιες περιοχές όπου το πλάσμα είναι λιγότερο πυκνό και σχετικά ψυχρότερο σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές.

Σε αυτές τις περιοχές, το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου αποκτά μια ιδιαίτερη διάταξη, με ανοιχτές μαγνητικές γραμμές που επιτρέπουν στα σωματίδια να διαφεύγουν ευκολότερα στο Διάστημα. Από εκεί μπορούν να απελευθερωθούν ισχυρά ρεύματα ηλιακού ανέμου, τα οποία είναι ικανά να φτάσουν μέχρι τη Γη.

Τι είναι ο ηλιακός άνεμος;

Ο ηλιακός άνεμος είναι μια συνεχής ροή ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως πρωτονίων και ηλεκτρονίων, τα οποία εκπέμπονται από τον Ήλιο και μεταφέρονται στο Διάστημα.

Η ταχύτητά του μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Υπό κανονικές συνθήκες κινείται με περίπου 400 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ωστόσο, όταν εκδηλώνονται συγκεκριμένα ηλιακά φαινόμενα, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Τι είναι οι γεωμαγνητικές καταιγίδες G1 και G2;

Όταν ο ηλιακός άνεμος φτάνει στη Γη, μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη μαγνητόσφαιρά της, δηλαδή την περιοχή του Διαστήματος στην οποία κυριαρχεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας.

Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να προκαλέσει μια γεωμαγνητική καταιγίδα, δηλαδή μια προσωρινή διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Για την ταξινόμηση αυτών των φαινομένων, το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA, της αμερικανικής υπηρεσίας που παρακολουθεί και τις συνθήκες του διαστημικού καιρού, χρησιμοποιεί μια κλίμακα πέντε επιπέδων:

G1 – Μικρή ένταση: Είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Μπορεί να προκαλέσει μικρές διαταραχές σε ηλεκτρικά και δορυφορικά συστήματα, ενώ ευνοεί την εμφάνιση πολικού σέλαος σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.

G2 – Μέτρια ένταση: Μπορεί να προκαλέσει πιο αισθητές διαταραχές στα ηλεκτρικά δίκτυα, στις ραδιοεπικοινωνίες και στη λειτουργία των δορυφόρων. Το πολικό σέλας ενδέχεται επίσης να γίνει ορατό σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από ό,τι συνήθως.

G3 – Ισχυρή ένταση: Οι επιπτώσεις στις τεχνολογικές υποδομές ενδέχεται να γίνουν σημαντικότερες.

G4 – Πολύ ισχυρή ένταση: Μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα και στα συστήματα πλοήγησης.

G5 – Ακραία ένταση: Είναι το υψηλότερο επίπεδο, το οποίο συνδέεται με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στις τεχνολογικές υποδομές.

Στην περίπτωση του φαινομένου που αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο, η προσοχή επικεντρώνεται κυρίως στα επίπεδα G1 και G2. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η εκδήλωση καταιγίδας επιπέδου G2 παραμένει ένα ενδεχόμενο και όχι μια βεβαιότητα.

Γιατί σχηματίζεται το πολικό σέλας;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα των γεωμαγνητικών καταιγίδων είναι η εμφάνιση του πολικού σέλαος, το οποίο είναι γνωστό ως βόρειο σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και νότιο σέλας στο νότιο ημισφαίριο.

Αυτές οι φωτεινές εντυπωσιακές εικόνες δημιουργούνται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο αλληλεπιδρούν με άτομα και μόρια στα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας. Η ενέργεια που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων απελευθερώνεται με τη μορφή φωτός.

Τα διαφορετικά χρώματα εξαρτώνται από τα αέρια που συμμετέχουν στη διαδικασία, αλλά και από το υψόμετρο στο οποίο πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις. Το πράσινο χρώμα συνδέεται συνήθως με το οξυγόνο, ενώ το κόκκινο μπορεί να εμφανιστεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Οι μπλε και μοβ αποχρώσεις σχετίζονται κυρίως με το άζωτο.

Υπό κανονικές συνθήκες, το πολικό σέλας εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές κοντά στους μαγνητικούς πόλους της Γης. Κατά τη διάρκεια μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας, ωστόσο, η περιοχή στην οποία μπορεί να γίνει ορατό διευρύνεται, καθιστώντας πιθανή την παρατήρησή του ακόμη και σε περιοχές με μικρότερα γεωγραφικά πλάτη.

Για τον λόγο αυτό, μια ενίσχυση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας θα μπορούσε να προσφέρει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα στους παρατηρητές που βρίσκονται στις βορειότερες περιοχές του πλανήτη.