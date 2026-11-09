Άνοιξε μια τρύπα στον Ήλιο και «κοιτάζει» τη Γη - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

Ο ηλιακός άνεμος είναι μια συνεχής ροή ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως πρωτονίων και ηλεκτρονίων, τα οποία εκπέμπονται από τον Ήλιο και μεταφέρονται στο Διάστημα

Δημήτρης Δρίζος

Άνοιξε μια τρύπα στον Ήλιο και «κοιτάζει» τη Γη - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα προκαλεί ρεύμα ηλιακού ανέμου που αναμένεται να φτάσει στη Γη μεταξύ 7 και 8 Νοεμβρίου.
  • Πιθανές γεωμαγνητικές καταιγίδες κατηγορίας G1 και G2 μπορεί να προκαλέσουν προσωρινές διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης.
  • Το πολικό σέλας μπορεί να γίνει ορατό σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, ανάλογα με την ένταση της ροής των ηλιακών σωματιδίων.
  • Οι στεμματικές οπές είναι περιοχές χαμηλής πυκνότητας πλάσματος στον Ήλιο που επιτρέπουν τη διαφυγή φορτισμένων σωματιδίων στο Διάστημα.
  • Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες G1 και G2 προκαλούν μικρές έως μέτριες επιπτώσεις σε τεχνολογικά συστήματα και ευνοούν την εμφάνιση του πολικού σέλαος.
Snapshot powered by AI

Μια νέα διαταραχή από τον Ήλιο κατευθύνεται προς τη Γη, με αιτία μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη περιοχή από την οποία διαφεύγει ένα ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων, το οποίο ταξιδεύει στο Διάστημα με τη μορφή του ηλιακού ανέμου.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που αναμένονται είναι το πολικό σέλας, το οποίο θα μπορούσε να γίνει ορατό σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη. Η εμφάνισή του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την πραγματική ένταση της ροής των ηλιακών σωματιδίων και από τις συνθήκες αλληλεπίδρασής τους με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Επομένως, δεν πρόκειται για ένα γεγονός που προμηνύει σοβαρές ή εκτεταμένες επιπτώσεις στην καθημερινότητα, αλλά για ένα φυσικό φαινόμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω των πιθανών επιδράσεών του στο διαστημικό περιβάλλον γύρω από τον πλανήτη μας.

Τι είναι η στεμματική οπή στον Ήλιο;

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη δομή του άστρου μας. Ο Ήλιος περιβάλλεται από διάφορα στρώματα αερίων, με το εξωτερικότερο να ονομάζεται ηλιακό στέμμα.

Ακριβώς σε αυτή την περιοχή σχηματίζονται οι στεμματικές οπές. Δεν πρόκειται για πραγματικές τρύπες ή ανοίγματα στην επιφάνεια του Ήλιου, αλλά για τεράστιες περιοχές όπου το πλάσμα είναι λιγότερο πυκνό και σχετικά ψυχρότερο σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές.

Σε αυτές τις περιοχές, το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου αποκτά μια ιδιαίτερη διάταξη, με ανοιχτές μαγνητικές γραμμές που επιτρέπουν στα σωματίδια να διαφεύγουν ευκολότερα στο Διάστημα. Από εκεί μπορούν να απελευθερωθούν ισχυρά ρεύματα ηλιακού ανέμου, τα οποία είναι ικανά να φτάσουν μέχρι τη Γη.

Τι είναι ο ηλιακός άνεμος;

Ο ηλιακός άνεμος είναι μια συνεχής ροή ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως πρωτονίων και ηλεκτρονίων, τα οποία εκπέμπονται από τον Ήλιο και μεταφέρονται στο Διάστημα.

Η ταχύτητά του μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Υπό κανονικές συνθήκες κινείται με περίπου 400 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ωστόσο, όταν εκδηλώνονται συγκεκριμένα ηλιακά φαινόμενα, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Τι είναι οι γεωμαγνητικές καταιγίδες G1 και G2;

Όταν ο ηλιακός άνεμος φτάνει στη Γη, μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη μαγνητόσφαιρά της, δηλαδή την περιοχή του Διαστήματος στην οποία κυριαρχεί το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας.

Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να προκαλέσει μια γεωμαγνητική καταιγίδα, δηλαδή μια προσωρινή διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης.

Για την ταξινόμηση αυτών των φαινομένων, το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA, της αμερικανικής υπηρεσίας που παρακολουθεί και τις συνθήκες του διαστημικού καιρού, χρησιμοποιεί μια κλίμακα πέντε επιπέδων:

  • G1 – Μικρή ένταση: Είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Μπορεί να προκαλέσει μικρές διαταραχές σε ηλεκτρικά και δορυφορικά συστήματα, ενώ ευνοεί την εμφάνιση πολικού σέλαος σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.
  • G2 – Μέτρια ένταση: Μπορεί να προκαλέσει πιο αισθητές διαταραχές στα ηλεκτρικά δίκτυα, στις ραδιοεπικοινωνίες και στη λειτουργία των δορυφόρων. Το πολικό σέλας ενδέχεται επίσης να γίνει ορατό σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη από ό,τι συνήθως.
  • G3 – Ισχυρή ένταση: Οι επιπτώσεις στις τεχνολογικές υποδομές ενδέχεται να γίνουν σημαντικότερες.
  • G4 – Πολύ ισχυρή ένταση: Μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα και στα συστήματα πλοήγησης.
  • G5 – Ακραία ένταση: Είναι το υψηλότερο επίπεδο, το οποίο συνδέεται με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στις τεχνολογικές υποδομές.

Στην περίπτωση του φαινομένου που αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο, η προσοχή επικεντρώνεται κυρίως στα επίπεδα G1 και G2. Θα πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η εκδήλωση καταιγίδας επιπέδου G2 παραμένει ένα ενδεχόμενο και όχι μια βεβαιότητα.

Γιατί σχηματίζεται το πολικό σέλας;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα των γεωμαγνητικών καταιγίδων είναι η εμφάνιση του πολικού σέλαος, το οποίο είναι γνωστό ως βόρειο σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και νότιο σέλας στο νότιο ημισφαίριο.

Αυτές οι φωτεινές εντυπωσιακές εικόνες δημιουργούνται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο αλληλεπιδρούν με άτομα και μόρια στα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας. Η ενέργεια που μεταφέρεται κατά τη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων απελευθερώνεται με τη μορφή φωτός.

Τα διαφορετικά χρώματα εξαρτώνται από τα αέρια που συμμετέχουν στη διαδικασία, αλλά και από το υψόμετρο στο οποίο πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις. Το πράσινο χρώμα συνδέεται συνήθως με το οξυγόνο, ενώ το κόκκινο μπορεί να εμφανιστεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Οι μπλε και μοβ αποχρώσεις σχετίζονται κυρίως με το άζωτο.

Υπό κανονικές συνθήκες, το πολικό σέλας εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές κοντά στους μαγνητικούς πόλους της Γης. Κατά τη διάρκεια μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας, ωστόσο, η περιοχή στην οποία μπορεί να γίνει ορατό διευρύνεται, καθιστώντας πιθανή την παρατήρησή του ακόμη και σε περιοχές με μικρότερα γεωγραφικά πλάτη.

Για τον λόγο αυτό, μια ενίσχυση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας θα μπορούσε να προσφέρει ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα στους παρατηρητές που βρίσκονται στις βορειότερες περιοχές του πλανήτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σφορδρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συντονιζόμαστε με την Ε.Ε. για τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ρωσία - Δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

12:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για καλώδιο: Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε καν όχληση από τις ΗΠΑ - LIVE

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ρωσικό - υπό κυρώσεις - αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Μπακογιάννη σε Δούκα για την Ακαδημία Πλάτωνος: «Οι κάτοικοί της αξίζουν απαντήσεις»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις γαλλικές συμμορίες ναρκωτικών που στρατολογούν παιδιά για να σκοτώνουν

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στην αύξηση 35% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου

12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ενημέρωση ψηφίζει το κοινό τα πρωινά της Κυριακής – Τα μονοψήφια που προκαλούν αίσθηση

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο καβγάς για το τηλεφώνημα στον Πούτιν που συγκλόνισε την Ευρώπη - Πώς έγιναν άνω κάτω οι ηγέτες

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο στη Γαλλία

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

11:55WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιανίστας έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο: Πώς το Ελ Νίνιο τον κράτησε ζωντανό 9 ώρες στον Ειρηνικό

11:52LIFESTYLE

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ανέβηκε στην πασαρέλα με την 7χρονη ανιψιά του με σύνδρομο Down και συγκίνησε το κοινό - «Είμαι ο πιο περήφανος θείος»

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται ακόμα δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» - Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για την υπόθεση

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη - Αρκετοί τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

11:55WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο καβγάς για το τηλεφώνημα στον Πούτιν που συγκλόνισε την Ευρώπη - Πώς έγιναν άνω κάτω οι ηγέτες

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο στη Γαλλία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

09:52WHAT THE FACT

Η σκοτεινή θυσία της οικογένειας Κένεντι: Υπέβαλαν την αδελφή του JFK σε λοβοτομή για να μην εμποδίσει την προεδρία του

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη - Αρκετοί τραυματίες

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Κοκορέτσι: Στη 2η θέση παγκοσμίως το ελληνικό έδεσμα σύμφωνα με το TasteAtlas - Ψηλά και το φρυγαδέλι με τη μαγειρίτσα

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις γαλλικές συμμορίες ναρκωτικών που στρατολογούν παιδιά για να σκοτώνουν

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

11:29LIFESTYLE

«Μία γλυκιά Κυριακή» - Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με αποκαλυπτικό αθλητικό σύνολο και αναδεικνύει τη σιλουέτα της

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ