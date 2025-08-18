Papaioannou Restaurant: επετειακό Food Tour στο καλύτερο fish restaurant - Από τη Majenco

To αγαπημένο Food Tour κλείνει 40 επεισόδια και αποφασίσαμε να γιορτάσουμε αυτήν τη σημαντική επέτειο σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας, το διάσημο Papaioannou Restaurant στο Καβούρι. Τα εστιατόρια Papaioannou μετρούν σχεδόν 30 χρόνια ιστορίας και αποτελούν το απόλυτο συνώνυμο της κορυφαίας fish & seafood απόλαυσης για όσους γνωρίζουν να εκτιμούν την εξαιρετική πρώτη ύλη και τη φρεσκάδα της θάλασσας.

