Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

Τι αναφέρει ο έμπειρος προγνώστης

Newsbomb

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια
INTIME.
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο έμπειρος προγνώστης, Σάκης Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επηρεάσουν τα βόρεια τμήματα της χώρας από την Τετάρτη. Η αστάθεια θα ενταθεί το βράδυ της ίδιας ημέρας και θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο έντονα.

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση. Από την Τετάρτη ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε πιο ήπια επίπεδα, φτάνοντας τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αίσθηση δροσιάς θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στη βόρεια Ελλάδα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04LIFESTYLE

Το δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ που «έκλεψε» την παράσταση στη Βενετία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελασσόνα: Ανησυχία για την εμφάνιση αρκούδων στα όρια της πόλης - Επιτίθενται σε ζώα

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford GT Mk IV: Tελευταία ευκαιρία για το αγωνιστικό supercar

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η έφηβη Καμίλα πέταξε το παπούτσι της στον άνδρα που της επιτέθηκε - Το απίστευτο σκηνικό στο τρένο

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χαμός σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

07:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερό power game στη Μονή Σινά: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Ιεροσόλυμα και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

06:49ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Ψάρι που καταναλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο είναι μολυσμένο

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις

06:36LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 250 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από σεισμό 6 Ρίχτερ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα για το κορίτσι που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18

06:36LIFESTYLE

Πρεμιέρα για το Exathlon – Οι 20 παίκτες και η νικήτρια ομάδα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

06:35WHAT THE FACT

Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

10:22WHAT THE FACT

Άνδρες πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τους σπάνε τα πόδια - Σκοπός να γίνουν ψηλότεροι - Επεμβάσεις «μεσαιωνικά βασανιστήρια»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο χείλος της κατάρρευσης το κύριο ρεύμα του Ατλαντικού - Θα βυθίσει σε ατελείωτο χειμώνα Ευρώπη και ΗΠΑ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ