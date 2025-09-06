Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
Γενικά αίθριος καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, προβλέπει η ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς κελσίου με την μέγιστη στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα τα απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 32 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και έως το μεσημέρι στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 5 πρόσκαιρα στα ανοιχτά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

