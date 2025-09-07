Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

Σε καλοκαιρινό μοτίβο κινείται μέχρι τώρα ο Σεπτέμβριος, ενώ η ζέστη δεν αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Πότε όμως θα αλλάξει ο καιρός προκειμένου να πέσει η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο;

Σύμφωνα με το All about Weather:

Και σήμερα αρκετά καλά τα νέα που λαμβάνουμε για το 2ο μισό του Σεπτεμβρίου αφού η θερμοκρασία από τους 30 με 36 βαθμούς που βρίσκεται τώρα θα πέσει 20-25 κυρίως στο διάστημα 10-20 Σεπτεμβρίου. Διάστημα το οποίο και στην Μακροπρόθεσμη μας εκτίμηση είχαμε δώσει σαν πιθανό διάστημα αλλαγή του καιρού.

Βροχές: Όσο αναφορά τώρα στο κομμάτι των βροχών σήμερα τα νέα μας δεν είναι καλά μιας και ο Αεροχείμαρρος που θα επικρατεί δεν δείχνει να επιτρέπει διάταξη δημιουργίας βαρομετρικού χαμηλού.

Μιας και είμαστε πολύ μακριά ακόμα θα περιμένουμε τα νεότερα στοιχεία για να βγάλουμε και την πρόγνωση μας!

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την εβδομάδα που έρχεται και η τάση μέχρι τις 19 του μηνός

Την πρόγνωσή του για τον καιρό της εβδομάδας παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, ενώ παρέθεσε και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Δευτέρα θα έχει ήλιο με πρόσκαιρες συννεφιές, το ίδιο σκηνικό και την Τρίτη, λίγο περισσότερα τα σύννεφα Τετάρτη και Πέμπτη. Δεν είναι καλά τα νέα για πιθανές βροχοπτώσεις, οι οποίες δύσκολα θα εμφανιστούν.

Την Πέμπτη θα περάσει ένα δυνατό σύστημα από Ιταλία και ίσως κάτι να φέρει στα βορειοδυτικά της χώρας μας. Ωστόσο η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας λόγω εξασθένησης των βοριάδων. Μετά τις 12-13 του μηνός η ζέστη θα υποχωρήσει.

