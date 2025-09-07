Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την εβδομάδα που έρχεται και η τάση μέχρι τις 19 του μηνός

Την πρόγνωσή του για τον καιρό της εβδομάδας παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου, ενώ παρέθεσε και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Δευτέρα θα έχει ήλιο με πρόσκαιρες συννεφιές, το ίδιο σκηνικό και την Τρίτη, λίγο περισσότερα τα σύννεφα Τετάρτη και Πέμπτη. Δεν είναι καλά τα νέα για πιθανές βροχοπτώσεις, οι οποίες δύσκολα θα εμφανιστούν.

Την Πέμπτη θα περάσει ένα δυνατό σύστημα από Ιταλία και ίσως κάτι να φέρει στα βορειοδυτικά της χώρας μας. Ωστόσο η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας λόγω εξασθένησης των βοριάδων. Μετά τις 12-13 του μηνός η ζέστη θα υποχωρήσει.

