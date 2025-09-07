Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ευρωπαϊκό μοντέλο προβλέπει βροχοπτώσεις μέσα στην εβδομάδα

Newsbomb

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού δείχνουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με το αμερικανικό GFS, παρουσιάζοντας τάση για διέλευση συστημάτων κακοκαιρίας πάνω από τη χώρα μας από τα μέσα του μήνα.

Πιθανές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, το ECMWF προβλέπει βροχοπτώσεις μέσα στην εβδομάδα, ενώ προσεγγίζει την αμερικανική πρόβλεψη για έντονα φαινόμενα την Πέμπτη. Εκτιμάται ότι θα σημειωθούν περάσματα βροχών και καταιγίδων, που θα συνδέονται με την κακοκαιρία η οποία αναμένεται πρώτα να πλήξει την Ιταλία από την Τρίτη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η πιθανή μετατόπιση του συστήματος αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εάν επιβεβαιωθεί η πρόγνωση, η εβδομάδα θα κυλήσει με αυξημένη αστάθεια και τοπικά έντονες καταιγίδες.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, τα δύο μεγάλα μοντέλα δείχνουν να συγκλίνουν σε κοινή εικόνα: ενίσχυση της κυκλοφορίας βαρομετρικών χαμηλών και κίνηση τους προς την περιοχή μας.

kairos-simera-1.jpg

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή (07.09.2025) με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά, και την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.


Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβοι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.


ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην νότια κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

06:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βελλίδειο: Σεμνά δίπλα σε όλους τους πολίτες

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Σύλληψη 425 διαδηλωτών σε πορεία υπέρ απαγορευμένης φιλο-παλαιστινιακής οργάνωσης

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί στην τελευταία σφαγή από τζιχαντιστές

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης σορού γυναίκας που είχε πέσει σε χαράδρα

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός βομβαρδισμός με έναν νεκρό και τραυματίες στην Ουκρανία

02:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιέζουν την Κολομβία για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επαναπατρίζει πολίτη του που είχε απελαθεί από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Πορτογαλία και Ισπανία - Πάνω από 700 πυροσβέστες στα μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί παραλίγο να μην περπατήσει πίσω από το φέρετρο στην κηδεία της Νταϊάνα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι AC/DC τρομοκρατούν τους λύκους - Πώς διώχνουν τους θηρευτές από τα κοπάδια

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

06:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αττάλεια: Στο φως το άθικτο «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετά από 2.000 χρόνια κάτω από το νερό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ