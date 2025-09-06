Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

Για λίγο ακόμα φαίνεται πως θα συνεχιστεί η ανομβρία στη χώρα μας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025
Το σκηνικό του καιρού φαίνεται να αλλάζει, καθώς και το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο (ECMWF) αρχίζει να συμφωνεί με το αμερικανικό (GFS), δείχνοντας τάση διέλευσης συστημάτων κακοκαιρίας από τα μέσα του μήνα πάνω από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ευρωπαϊκό μοντέλο προβλέπει βροχοπτώσεις μέσα στην εβδομάδα και μάλιστα πλησιάζει την εκτίμηση του αμερικανικού για την Πέμπτη, με περάσματα βροχών και καταιγίδων που θα συνδέονται με την κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξει την Ιταλία από την Τρίτη.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, τα δύο μεγάλα μοντέλα δείχνουν να συγκλίνουν σε κοινή εικόνα: ενίσχυση της κυκλοφορίας βαρομετρικών χαμηλών και κίνηση τους προς την περιοχή μας.

kairos-simera-1.jpg

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-09-2025

Στα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους στα βόρεια.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

