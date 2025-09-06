Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για έλλειψη βροχών - Πώς θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα

Με ήπιες καιρικές συνθήκες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο «X» ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο ο καιρός θα κυλήσει με καθαρή, το οποίο όμως δεν θα ξεπερνά τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

«Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στα κανονικά επίπεδα και στο μόνο θέμα που θα μπορούσαμε να «γκρινιάξουμε» για τον καιρό, είναι η απουσία ουσιαστικών βροχοπτώσεων στην περιοχή μας.», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

?ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ-ΗΠΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

✅Με καθαρή διάταξη μελτεμιού θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, το οποίο όμως δεν θα ξεπερνά τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

✅Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στα κανονικά επίπεδα και στο μόνο θέμα που θα μπορούσαμε… pic.twitter.com/7lp4Lyw6ei — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 6, 2025

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο (6/9)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

