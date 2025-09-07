Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

Μια από τις αρχαιότερες μεθόδους πρόγνωσης του καιρού παραμένει «ζωντανή» μέχρι σήμερα: η παρατήρηση του κύκλου του φεγγαριού. Παρά την πρόοδο της μετεωρολογίας, η πρακτική αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, καταγράφοντας εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά ακρίβειας.

Ο σεληνιακός κύκλος, διάρκειας 28 ημερών, θεωρείται καθοριστικός. Σύμφωνα με τους παρατηρητές, τα σημάδια που παρουσιάζονται σε κάθε φάση του φεγγαριού αποκαλύπτουν με μεγάλη σαφήνεια τις καιρικές εξελίξεις για ολόκληρη την περίοδο. Οι υποστηρικτές της μεθόδου κάνουν λόγο για ποσοστά επιβεβαίωσης που φτάνουν ακόμη και το 100%.

«Ένδειξη ενός δύσκολου μήνα»

Σύμφωνα με τους παρατηρητές, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εμφάνιση του φεγγαριού. Εάν το φως συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος του, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι «ανάποδο», θεωρείται ένδειξη ενός δύσκολου μήνα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χιονοπτώσεις.

Στην Κρήτη, το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «χασοφεγγαριά» και αντιμετωπίζεται ως σαφές προειδοποιητικό σημάδι για την περίοδο που ακολουθεί.

Πρόβλεψη καιρού σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου

Τα σημάδια του φεγγαριού δεν περιορίζονται μόνο στην καιρική πρόβλεψη ενός μήνα, καθώς ορισμένα φαινόμενα φαίνεται να δίνουν πληροφορίες για τον καιρό σε βάθος μέχρι και ενός έτους.

Όσον αφορά τους επόμενους μήνες που ακολουθούν, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα διανύσουμε ένα ήπιο και θερμό φθινόπωρο, με περιορισμένες βροχοπτώσεις έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Αντίθετα, από τον Δεκέμβριο και μετά, το σκηνικό αλλάζει ριζικά, με την κακοκαιρία να εντείνεται τους χειμερινούς μήνες, κυρίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Ο ρόλος των μερομηνίων

Η μέθοδος του φεγγαριού συνδυάζεται και με τα παραδοσιακά μερομήνια, τα οποία δίνουν πιο συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εκδήλωση των φαινομένων. Καταγραφές προηγούμενων ετών δείχνουν ότι η ακρίβεια των μερομηνίων ξεπερνά το 95%.

Η διάδοση των προβλέψεων έχει περάσει πλέον και στα social media, με παρατηρητές να αναρτούν σχετικό υλικό σε YouTube και TikTok, ενισχύοντας τη αξιοπιστία της μεθόδου στο ευρύ κοινό.

Από τον ήπιο φθινόπωρο μέχρι τους απαιτητικούς χειμωνιάτικους μήνες, ο κύκλος του φεγγαριού και τα μερομήνια εξακολουθούν να αποτελούν έναν εναλλακτικό αλλά παραδοσιακό «οδηγό» για την πρόβλεψη του καιρού στην Ελλάδα.

