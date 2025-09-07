Καιρός: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Με γενικά αίθριο καιρό και καλοκαιρινό σκηνικό θα κυλήσει η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Παναγιώτη Γιαννόπουλου.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές στα βόρεια.

Την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σε ορεινές περιοχές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 29 με 32 βαθμούς στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους στον Ευβοϊκό έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 31 βαθμούς.

Τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πιθανές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, το ECMWF προβλέπει βροχοπτώσεις μέσα στην εβδομάδα, ενώ προσεγγίζει την αμερικανική πρόβλεψη για έντονα φαινόμενα την Πέμπτη. Εκτιμάται ότι θα σημειωθούν περάσματα βροχών και καταιγίδων, που θα συνδέονται με την κακοκαιρία η οποία αναμένεται πρώτα να πλήξει την Ιταλία από την Τρίτη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η πιθανή μετατόπιση του συστήματος αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εάν επιβεβαιωθεί η πρόγνωση, η εβδομάδα θα κυλήσει με αυξημένη αστάθεια και τοπικά έντονες καταιγίδες.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, τα δύο μεγάλα μοντέλα δείχνουν να συγκλίνουν σε κοινή εικόνα: ενίσχυση της κυκλοφορίας βαρομετρικών χαμηλών και κίνηση τους προς την περιοχή μας.

