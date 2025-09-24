Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας - Πότε έρχονται βροχές στη χώρα

Η εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας το επόμενο τριήμερο

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας - Πότε έρχονται βροχές στη χώρα
Μεταβολή θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, με παρουσιά βροχών και πτώση του υδραργύρου.

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου.

Ακολουθεί η τριήμερη αναλυτική πρόγνωση καιρού από τον Λευτέρη Σούσο:

«ΠΕΜΠΤΗ(25/9)

Αρχικά στο Ιόνιο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, όπου αναμένονται από το ξημέρωμα τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, με πιθανότητα και στα δυτικά παράκτια τοπικά της δυτικής Πελοποννήσου, της δυτικής Στερεάς αλλά και της Ηπείρου να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Προς το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν περισσότερες διάσπαρτες νεφώσεις σε ηπειρωτικά της δυτικής Στερεάς, της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας και της δυτικής Κρήτης, όπου αναμένονται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι μικρής έως μέτριας έντασης.

Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα προς βράδυ. Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι από μεταβλητές κυρίως διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6bf. Σε ενίσχυση το βόρειο ρεύμα στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα φτάνοντας τοπικά μέχρι τα 7bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στις περισσότερες πεδινές - παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στα νησιωτικά στους 15-19 βαθμούς(οι πιο χαμηλές τιμές υπολογίζονται στα κεντρικά και τα βόρεια). Η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους στους 30-31 βαθμούς, ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιωτικά ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου 2-4 βαθμούς χαμηλότερος σε σχέση με τα ηπειρωτικά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(26/9)

Από το ξημέρωμα, θα υπάρχουν νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας(περισσότερο κυρίως την ανατολική), στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, νότιο Ιόνιο, στη Κρήτη και στη συνέχεια και στην δυτική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές ασθενείς βροχές. Προς τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις τοπικά αυξημένες και στην υπόλοιπη δυτική ηπειρωτική χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές ασθενείς βρ0χές στην περιοχή της Πελοποννήσου, στο Ιόνιο, στην δυτική - κεντρική ηπειρωτική Στερεά, στην Ήπειρο και σε περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας και της δυτική Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από αργά το απόγευμα και θα περιοριστούν τοπικά( μικρής γενικά έντασης) προς το βράδυ σε βόρειες περιοχές των συνόρων της δυτικής - κεντρικής Μακεδονίας, στον Θερμαϊκό, στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στην νότια παράκτια Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσουν τα 3-5bf και στο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6bf και στα ανατολικά και το Αιγαίο οι άνεμοι θα ενταθούν σημαντικά(θα επικρατεί μελτέμι) φτάνοντας τα 5-7bf και στην περιοχή του Κάβο Ντόρο, στο ανατολικό - βορειοανατολικό Αιγαίο και στην νότια Κρήτη τοπικά μέχρι 8 μποφόρ.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στα ίδια επίπεδα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι στα κεντρικά, τα βόρεια και στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσουν στους 25-27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα στους 27-29 βαθμούς(οι υψηλότερες τιμές υπολογίζονται τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά σε ευπαθείς περιοχές).

ΣΑΒΒΑΤΟ(27/9)

Τοπικές βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες(μικρής έντασης) αναμένονται στη δυτική - κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας(πιθανόν πρόσκαιρα και στις Σποράδες), στη Κρήτη, στο νότιο Ιόνιο και στη συνέχεια τοπικά σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο. Ωστόσο από το απόγευμα σταδιακά και κυρίως το βράδυ τα φαινόμενα τοπικά θα ενταθούν και θα περιοριστούν στα πιο δυτικότερα τμήματα δηλαδή στην περιοχή του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική Πελοπόννησο(λιγότερα φαινόμενα στα νότια της), στη δυτική Μακεδονία και λιγότερα πιο τοπικά σε κεντρική Μακεδονία και πιθανόν και σε ορεινά της βορειοδυτικής Θεσσαλίας.

Κατά τόπους ισχυρές αναμένονται να είναι οι καταιγίδες την νύχτα στο Ιόνιο και στην δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις που θα φτάσουν τα 3-5 και τοπικά στα δυτικά και το Ιόνιο μέχρι 6bf. Περαιτέρω ενίσχυση του ανέμου στην περιοχή του Ιονίου από το απόγευμα και ιδιαίτερα την νύχτα φτάνοντας τοπικά μέχρι τα 7bf. Οι άνεμοι στα ανατολικά και το Αιγαίο θα διατηρηθεί το ισχυρό μελτέμι φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά μέχρι τα 7 μποφόρ, ενώ μέχρι τις πρωινές ώρες στο Κάβο Ντόρο και στην νότια Κρήτη τοπικά μέχρι 8bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν κοντά στα ίδια επίπεδα, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και στην κεντρική και την βόρεια χώρα γύρω στους 22-24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα στους 25-27 βαθμούς(οι υψηλότερες υπολογίζονται πολύ τοπικά σε ευπαθείς κλειστές περιοχές), αλλά στην περιοχή της δυτικής ηπειρωτικής χώρας σε ευπαθείς περιοχές πολύ τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσει στους 28 βαθμούς.»

