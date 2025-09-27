Καιρός- κακοκαιρία: Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας για 10 περιοχές

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από απόψε και μέχρι το βράδυ της Κυριακής - Πώς θα προστατευθούν οι πολίτες των περιοχών που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο

Newsbomb

Καιρός- κακοκαιρία: Προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας για 10 περιοχές
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός, σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που εκδόθηκε το Σάββατο, με 10 περιοχές να βρίσκονται στο «κόκκινο» με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να απευθύνει συστάσεις για την ασφάλεια των πολιτών.

Από απόψε και έως το βράδυ της Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Όπως επισημαίνει έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25ΚΟΣΜΟΣ

Bio-baiting: Τι είναι η νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά χωρίς τον Νασράλα - Η ημέρα που το Ισραήλ εξολόθρευσε τον ηγέτη της

14:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Οκτωβρίου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη δύο διακινητών στην Ιεράπετρα – 24 αλλοδαποί έφτασαν από τη Λιβύη με 4.000 δολάρια ανά άτομο

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη, ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb πώς λειτουργεί και πού στοχεύει

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρακολουθούν τον γερμανικό στρατό

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Ο Αλέξης θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του

13:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Παρίσταναν τους λογιστές και «ξάφρισαν» τρεις γυναίκες μέσα σε μία μέρα

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Οι κύριοι Μαρινάκης, Μυλωνάκης και Μπουκώρος παραμένουν άφαντοι»

13:30LIFESTYLE

Υπερπαραγωγή ομορφιάς στην εκλογή της Miss Universe Greece 2025

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη που οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο»

13:19LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις»

13:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επικές αντιδράσεις από Σορτς και Χολμς που δοκιμάζουν ελληνικές γεύσεις - Δείτε βίντεο

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων για ένα «Τι με κοιτάς» ξεκίνησε ο καυγάς - Τέσσερις τραυματίες

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Σφοδρή 24ωρη επιδείνωση του καιρού - Για ποιες 10 περιοχές προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

13:41ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Το γράμμα της αεροσυνοδού της πτήσης 93 έφτασε στα χέρια του γιου της, μετά από 23 χρόνια

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Σφοδρή 24ωρη επιδείνωση του καιρού - Για ποιες 10 περιοχές προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με drones στη Σουηδία - Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη, ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb πώς λειτουργεί και πού στοχεύει

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ψάχνουν σε όλη τη Λατινική Αμερική για τους 45 που είδαν live την άγρια δολοφονία των τριών κοριτσιών

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεταμόρφωση: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων για ένα «Τι με κοιτάς» ξεκίνησε ο καυγάς - Τέσσερις τραυματίες

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντέλος για επιστροφή 40 εκατ. λόγω «σπιτιών» ανακύκλωσης: «Ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα;»

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Συναγερμός σε παιδική χαρά - 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Δυσκολία στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Ο Αλέξης θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του

12:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για Αντετοκούνμπο: «Ίσως ο Γιάννης παίξει μια μέρα στον Παναθηναϊκό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ