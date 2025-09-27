Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

Καμία μεταβολή δεν καταγράφεται στην πρόγνωση του ευρωπαϊκού μοντέλου για το Σαββατοκύριακο, με το ECMWF να επιμένει σε έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής Ελλάδας, τόσο νησιωτικές όσο και ηπειρωτικές, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο με την κίνηση των φαινομένων.

Το μοντέλο διατηρεί αμετάβλητη και την εκτίμησή του για μια νέα, εκτεταμένη κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με εξίσου ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πρώτες χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στη Φλώρινα.

Καρέ – καρέ, οι προγνώσεις του ευρωπαϊκού δείχνουν διαδοχικά κύματα κακοκαιριών που αναμένεται να διαδεχθούν το ένα το άλλο ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με τον Οκτώβρη να δείχνει τις… άγριες διαθέσεις του από νωρίς.

Πού θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα - Οι 8 περιοχές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Λίγη ώρα πριν την έκδοση του έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία που θα διαρκέσει έως την Κυριακή και θα «πλήξει» οκτώ περιοχές, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, μίλησε για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας - ακόμη πιο ισχυρό από αυτό - που θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα «χτυπήσει» όλη την Ελλάδα - και θα έχει διάρκεια.

Αναφερόμενος, πάντως, σε αυτή την κακοκαίρια, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε ότι για την ώρα ενισχύονται οι βοριάδες. Ταυτόχρονα προς τη νότια Ιταλία αρχίζει και οργανώνεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, μία νέα κακοκαιρία, η οποία θα αποκτήσει περισσότερη δυναμική, καθώς θα αλληλεπιδράσει με τις θερμές θάλασσες.

Σήμερα, η κακοκαιρία θα χτυπήσει περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες. Μάλιστα, σε αυτές τις περιοχές, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Δεν αποκλείεται στις Κυκλάδες να έχουμε ακόμη και 9 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες - με εξαίρεση τη δυτική Ελλάδα - θα υποχωρήσουν αρκετά και θα φτάσουν ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για βροχές στην Πάρνηθα και στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα βρέξει αρκετά στο Ιόνιο, στα δυτικά της Πελοποννήσου και στη δυτική Στερεά. «Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει πολλές βροχές και είναι πιθανό να έχουμε πλημμύρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος τόνισε ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και την Κυριακή.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπως σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η νέα κακοκαιρία θα χτυπήσει όλη τη χώρα. «Θα πέσει μεγάλος όγκος νερού και θα έχει διάρκεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος του OPEN.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, το Σάββατο το σκηνικό του καιρού θα είναι φθινοπωρινό και από το μεσημέρι αναμένονται βροχές σε όλη την δυτική Ελλάδα και τα βορειοδυτικ.

Πιθανές βροχές αναμένονται και σε αρκετές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, την Ήπειρο και την δυτική Ελλάδα.

Από το βράδυ του Σαββάτου με ξημερώματα Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Κεφαλονιά, την Λευκάδα την δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και ηπιότερα.

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν στο νότιο Ιόνιο, την κεντροδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται ασθενείς βροχές.

Την Δευτέρα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη νοτιοανατολική Στερεά και την Αττική.

