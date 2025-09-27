Καιρός: Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

Ένα ασυνήθιστο για την εποχή κύμα ψύχους θα σαρώσει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας!

Newsbomb

Καιρός: Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ισχυρό βαρομετρικό σύστημα που αναμένεται να σχηματιστεί στο Ιόνιο πέλαγος τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου φέρνει ανησυχία στους μετεωρολόγους.

Σύμφωνα με ιταλικά προγνωστικά μοντέλα, το φαινόμενο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα των Βαλκανίων και της Ελλάδας, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν καρδιά του χειμώνα, όπως αναφέρει το ilmeteo.it.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο ισχυρός αντικυκλώνας που βρίσκεται μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, με κέντρο που αγγίζει τα 1040 hPa, θα ωθήσει ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

prossima-settimana-260925.jpg

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ασυνήθιστο για την εποχή κύμα ψύχους, το οποίο αναμένεται να πλήξει τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και τμήματα της Ιταλίας.

Την ίδια ώρα, ο τυφώνας Γκάμπριελ, που χτύπησε χθες το βράδυ τις Αζόρες, κατευθύνεται προς την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα επιμείνει για αρκετές ημέρες ως εξωτροπική καταιγίδα, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, με αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών από καταρρακτώδεις βροχές που πιθανόν να συνεχιστούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η κακοκαιρία που θα πλήξει το Σαββατοκύριακο την Ιταλία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

anomalia-termica-negativa-260925.jpg

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο κύμα ψύχους, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο θα ενισχύσει την αίσθηση χειμωνιάτικου καιρού πολύ πριν την εποχή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:27ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Τι φταίει για τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια - Ο πρόεδρος των ελεγκτών απαντά στο Newsbomb

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ - Τέλος η Χαμάς και στο... βάθος Παλαιστινιακό κράτος

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκαν τα ίχνη τουρίστριας από την Πολωνία

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα «πνίγεται» από τις φωτιές: Εκπομπές διοξειδίου και μαύρου άνθρακα σε υψηλά επίπεδα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Φοβάται πολύ, του λείπει τούφα από τα μαλλιά», λέει η γιαγιά για το 2χρονο που κακοποιήθηκε από διευθυντή βρεφονηπιακού

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες - Πλησιάζει στην Ελλάδα σε λίγες ώρες

10:25ΕΛΛΑΔΑ

41 χρόνια χωρίς τον Χρόνη Εξαρχάκο:«Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε» - Το «οιδιπόδειο» σύμπλεγμα με τη μητέρα του και ο θάνατός του

10:17LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM - «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

10:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Κλειστά στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου - Ο λόγος

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες - «Ακούστηκε σαν βόμβα»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αγρίνιο – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη - Τέθηκε το ζήτημα του casus belli

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες - Πλησιάζει στην Ελλάδα σε λίγες ώρες

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Tο… Mπάκιγχαμ σπείρας Ρομά - «Χρυσές» απάτες και κλοπές είχαν σπίτια-παλάτια

10:25ΕΛΛΑΔΑ

41 χρόνια χωρίς τον Χρόνη Εξαρχάκο:«Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε» - Το «οιδιπόδειο» σύμπλεγμα με τη μητέρα του και ο θάνατός του

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ - Τέλος η Χαμάς και στο... βάθος Παλαιστινιακό κράτος

08:23ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Το νέο «απρόσμενο» σύμπτωμα που προβληματίζει τους γιατρούς - Τι είναι η μετάλλαξη XFG

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Φοβάται πολύ, του λείπει τούφα από τα μαλλιά», λέει η γιαγιά για το 2χρονο που κακοποιήθηκε από διευθυντή βρεφονηπιακού

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η διορία - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη - Τέθηκε το ζήτημα του casus belli

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε «καρτέλ» ναρκωτικών που προμήθευε τη χώρα - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης - Έξι συλλήψεις - Πώς έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. - Βίντεο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ: Η δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ