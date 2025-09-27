Καιρός: Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

Ένα ισχυρό βαρομετρικό σύστημα που αναμένεται να σχηματιστεί στο Ιόνιο πέλαγος τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου φέρνει ανησυχία στους μετεωρολόγους.

Σύμφωνα με ιταλικά προγνωστικά μοντέλα, το φαινόμενο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα μεγάλα υψόμετρα των Βαλκανίων και της Ελλάδας, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν καρδιά του χειμώνα, όπως αναφέρει το ilmeteo.it.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο ισχυρός αντικυκλώνας που βρίσκεται μεταξύ Ρωσίας και Σκανδιναβίας, με κέντρο που αγγίζει τα 1040 hPa, θα ωθήσει ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ασυνήθιστο για την εποχή κύμα ψύχους, το οποίο αναμένεται να πλήξει τα Βαλκάνια, την Ελλάδα και τμήματα της Ιταλίας.

Την ίδια ώρα, ο τυφώνας Γκάμπριελ, που χτύπησε χθες το βράδυ τις Αζόρες, κατευθύνεται προς την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα επιμείνει για αρκετές ημέρες ως εξωτροπική καταιγίδα, προκαλώντας έντονα φαινόμενα σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία, με αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών από καταρρακτώδεις βροχές που πιθανόν να συνεχιστούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η κακοκαιρία που θα πλήξει το Σαββατοκύριακο την Ιταλία, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα θα παρουσιάσει πρόσκαιρη ύφεση τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο κύμα ψύχους, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο θα ενισχύσει την αίσθηση χειμωνιάτικου καιρού πολύ πριν την εποχή του.

Διαβάστε επίσης