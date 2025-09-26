Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο

Στην έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, ενόψει της νέας κακοκαιρίας που θα «χτυπήσει» την χώρα από το Σάββατο (27/9).

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)» αναφέρεται στο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, το Σάββατο το σκηνικό του καιρού θα είναι φθινοπωρινό και από το μεσημέρι αναμένονται βροχές σε όλη την δυτική Ελλάδα και τα βορειοδυτικ.

Πιθανές βροχές αναμένονται και σε αρκετές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, την Ήπειρο και την δυτική Ελλάδα.

Από το βράδυ του Σαββάτου με ξημερώματα Κυριακής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την Κεφαλονιά, την Λευκάδα την δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και ηπιότερα.

Την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επιμείνουν στο νότιο Ιόνιο, την κεντροδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται ασθενείς βροχές.

Την Δευτέρα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη νοτιοανατολική Στερεά και την Αττική.

