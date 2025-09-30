Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

Απότομη αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη (02/10) έρχεται κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους αλλά και χιόνια.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρει σε σημερινή (30/09) ανάρτηση ότι «48άωρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου “Π” φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν».

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, αναμένονται:

– Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου “Π”).

– Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

– Πτώση της θερμοκρασία έως 8℃ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

– Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο: 1.500 μέτρα). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν», επισημαίνει ακόμη.

