Καιρός: Έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με την θερμοκρασία να φτάνει στις μέγιστες τιμές τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Για σήμερα Σάββατο (18/10), αναμένονται παροδικές νεφώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τη νέα εβδομάδα - Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας, με το πρώτο να διαρκεί από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και να επηρεάζει πολλές περιοχές.

Το δεύτερο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του την Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια, με τον καιρό να βελτιώνεται προς την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου.

Αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές.

Καταλήγοντας ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε λόγο για «μίνι καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου.

ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025

